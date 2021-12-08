Вчені назвали винуватця пандемій на планеті

Науковці виявили взаємозв’язок між космічним тілом та бідами на Землі

Сонце відіграє дуже важливу роль у нашому житті. Але виявилося, що зірка, можливо, є причиною спалахів епідемій на Землі. Справа в тому, що епідемії співпадають із 11-річними сонячними циклами. Про це йдеться в дослідженні Environmental Science and Pollution Research.

Вчені з'ясували, що активність Сонця збільшується і зменшується з періодом, який становить приблизно 11 років. Вчені зіставили кількість сонячних плям, коли вони значно збільшуються, зі спалахами епідемій на землі, і вони практично співпадають.

Експерти аналізували пандемії, які відбувалися в період з 1750 по 2020 рік. Виявилося, що 27 із 36 світових пандемій відбулися одночасно зі значним збільшенням або зменшенням кількості сонячних плям.

Тепер вчені говорять про те, що можуть спрогнозувати наступні епідемії на наступні 110 років.

Коли на Сонці збільшується кількість плям, це призводить до збільшення інтенсивності сонячного вітру. Через це на Землі можуть відбуватися локальні кліматичні зміни. Крім того, можлива мутація вірусів, які стають причиною пандемій.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли про майбутнє землян і що буде з людством після «смерті» Сонця.

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