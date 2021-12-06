ВООЗ розкрила дані щодо смертності від «Омікрону»

Фахівцям потрібно ще кілька тижнів для вивчення нового штаму

Експерти не виключають, що «Омікрон» здатний витіснити інші штами

Новий штам коронавірусу «Омікрон», виявлений вже у кількох десятках країн світу, досі не спричинив жодної смерті. Таку статистику поширив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан, пише агенція Regnum.

Він уточнив, що потрібно ще кілька тижнів для вивчення нового штаму, щоб остаточно визначити ступінь його заразності і його здатність викликати тяжкий перебіг хвороби. За його словами, фахівці мають намір знайти відповіді, які «зараз потрібні всім».

У ВООЗ не виключають, що «Омікрон» здатний витіснити інші штами, і вже найближчим часом половина пацієнтів у Європі буде заражена саме цим варіантом Covid-19.

Також у ВООЗ не виключили, що «Омікрон» може спричинити важку форму Covid-19.

Раніше Китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

Як відомо, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн.

Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Крім того, через новий штам коронавірусу Німеччина б'є на сполох та закриває небо.

А ще Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу.

Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».