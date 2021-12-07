Епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону»

Варіант Covid-19 має вищу проникливість

Докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко розповіла про новий штам коронавірусу «Омікрон». Про це інформує УНН.

За її словами, у цього штаму вища прониклива здатність і велика кількість мутацій.

«Зараз цей вірус викликає занепокоєння, тому що у нього багато мутацій у S білку. Він все-таки більш вірулентний, швидкість його розмноження швидша, ніж у попередніх варіантів. Щодо того, йде він від імунної відповіді чи ні, чи будуть ефективні препарати, які зараз використовуються, то це питання на сьогодні обговорюється», – пояснила вона.

«Омікрон»-штам у меншій дозі провокує коронавірус – вважає епідеміологиня. Крім цього, новий штам коронавірусу розмножується швидше за попередні.

«Більш заразним його робить те, що він швидше розмножується та у меншій дозі викликає захворювання. Вчені доповідали, що ті ділянки білка, які дозволяють антитілам розпізнавати вірус, вони все-таки не мутували, тому очікується, що ті вакцини, які наразі використовуються, вони все-таки будуть ефективні», – сказала епідеміологиня.

Вона наголосила – віруси постійно мутують, але закріплюються ті мутації, які підвищують його конкурентні властивості.

«Є теорія, що якщо у нас популяція не імунна, то буде мутація тих вірусів, які будуть більш агресивні та легше передаватися. Віруси весь час мутують, але закріплюються ті мутації, які підвищують його конкурентні властивості. Якби навколо всі були несприйнятливі, то ця мутація не закріпилася б. Вони закріплюються у неімунному організмі, тому легше поширюються», – зазначила професорка.

Нагадаємо, головний інфекціоніст США порівняв штами «Омікрон» та «Дельта».

Також ВООЗ розкрила дані щодо смертності від «Омікрону».

Крім того, у ВООЗ не виключили, що «Омікрон» може спричинити важку форму Covid-19.