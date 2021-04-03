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    Поганий сон, кашель, втомлюваність. Українці лікують у санаторіях «постковідний синдром»

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    Програма відновлення передбачає спеціальний 14-денний курс оздоровлення - Поганий сон, кашель, втомлюваність. Українці лікують у санаторіях «постковідний синдром»
    Програма відновлення передбачає спеціальний 14-денний курс оздоровлення
    Фото: скріншот з відео «Суспільне. Львів»

    Відновлення здоров'я пропонують 13 санаторіїв Трускавця, 5 – в Моршині та один – в Східниці

    Санаторії Львівщини запровадили програму реабілітації та зміцнення імунітету для відпочивальників, які хворіли на Covid-19. План реабілітації створюють індивідуально для кожного пацієнта. Головна умова для усіх пацієнтів – лікування ковіду у стаціонарі лікарні. Відновлення здоров'я пропонують 13 санаторіїв Трускавця, 5 – в Моршині та один – в Східниці. Про це повідомляє «Суспільне. Львів».

    В санаторії «Карпати» з осені пролікувались 300 пацієнтів із «постковідним синдромом».

    «Найчастіші симптоми, з якими приїжджають пацієнти – це поганий сон, кашель, підвищена втомлюваність, навіть при незначному фізичному навантаженні, порушення з боку шлунково-кишкового тракту, серцево-судинні захворювання, також підвищення цукру в крові», – каже лікарка-ендокринолог санаторію Олена Головей.

    Санаторій «Шахтар» також приймає пацієнтів на реабілітацію. Програма відновлення передбачає спеціальний 14-денний курс оздоровлення. Спочатку пацієнта оглядає лікар, і вже тоді призначають лікувальні процедури.

    «Якщо необхідно, призначають повторні обстеження чи аналізи. Якщо є така потреба, призначають процедури, лікувальне харчування, прийом мінеральних вод», – розповідає медична директорка санаторію «Шахтар» Уляна Остапчук.

    Путівку у будь-який санаторій можна отримати безкоштовно, але є певні вимоги.

    «Фонд соціального страхування на сайті публікує санаторно-курортні заклади, в яких він пропонує оздоровитися. Застраховані особи та члени їх сімей мають право обрати собі таке лікування і пройти у відповідних закладах реабілітацію чи оздоровлення. Лікарсько-консультативною комісією визначається, чи вона може отримати таке лікування», – пояснює заступник керівника обласного управління туризму Тарас Лозинський.

    Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Учора від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня. Було госпіталізовано 5186 осіб, одужало від коронавірусу 9166 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).

    Теги: Львів лікар українці хвороби аналізи харчування страхування коронавірус
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