Поганий сон, кашель, втомлюваність. Українці лікують у санаторіях «постковідний синдром»

Відновлення здоров'я пропонують 13 санаторіїв Трускавця, 5 – в Моршині та один – в Східниці

Санаторії Львівщини запровадили програму реабілітації та зміцнення імунітету для відпочивальників, які хворіли на Covid-19. План реабілітації створюють індивідуально для кожного пацієнта. Головна умова для усіх пацієнтів – лікування ковіду у стаціонарі лікарні. Відновлення здоров'я пропонують 13 санаторіїв Трускавця, 5 – в Моршині та один – в Східниці. Про це повідомляє «Суспільне. Львів».

В санаторії «Карпати» з осені пролікувались 300 пацієнтів із «постковідним синдромом».

«Найчастіші симптоми, з якими приїжджають пацієнти – це поганий сон, кашель, підвищена втомлюваність, навіть при незначному фізичному навантаженні, порушення з боку шлунково-кишкового тракту, серцево-судинні захворювання, також підвищення цукру в крові», – каже лікарка-ендокринолог санаторію Олена Головей.

Санаторій «Шахтар» також приймає пацієнтів на реабілітацію. Програма відновлення передбачає спеціальний 14-денний курс оздоровлення. Спочатку пацієнта оглядає лікар, і вже тоді призначають лікувальні процедури.

«Якщо необхідно, призначають повторні обстеження чи аналізи. Якщо є така потреба, призначають процедури, лікувальне харчування, прийом мінеральних вод», – розповідає медична директорка санаторію «Шахтар» Уляна Остапчук.

Путівку у будь-який санаторій можна отримати безкоштовно, але є певні вимоги.

«Фонд соціального страхування на сайті публікує санаторно-курортні заклади, в яких він пропонує оздоровитися. Застраховані особи та члени їх сімей мають право обрати собі таке лікування і пройти у відповідних закладах реабілітацію чи оздоровлення. Лікарсько-консультативною комісією визначається, чи вона може отримати таке лікування», – пояснює заступник керівника обласного управління туризму Тарас Лозинський.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Учора від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня. Було госпіталізовано 5186 осіб, одужало від коронавірусу 9166 людей.

Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).