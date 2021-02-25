Нова хвиля коронавірусу. Світ бореться, Україна сподівається, що пронесе

У Європі повним ходом йде вакцинальна кампанія, попри це ніхто не збирається скасувавти жорстких обмежень. Україна ж сподівається, що «пронесе»…

Україна щепила своїх перших громадян на два місяці пізніше сусідів

Європа щосили протистоїть черговій хвилі коронавірусу. Попри те, що вакцинація у цих країнах набирає обертів, їхні уряди не зволікають і запроваджують нові обмеження, аж до повного локдауну. Україна ж, яка тільки вчора, 24 лютого, щепила першого свого громадянина, не поспішає посилювати заходи епідеміологічної безпеки в межах усієї країни.

Німеччина

ФРН стала однією з перших країн, яка розпочала вакцинацію. Старт кампанії збігся із третьою хвилею захворюваності, яка почала накривати країну у грудні минулого року і, як видно з графіку, тривала весь січень.

Німцям вдалось суттєво знизити добовий приріст інфікованих з 35 тис. на початку січня

Лише на щеплення громадян уряд країни не розраховував. 14 січня у Німеччині оголосили локдаун: позакривали торгівельні центри, школи, ресторани, салони краси, а також обмежили подорожі всередині країни. З початку цього тижня у Німеччині відкрилася частина шкіл, але влада попереджає: епідеміологічна ситуація, як і раніше, складна

Карантин дав результат: з початку лютого спостерігаємо поступове зниження смертності

Франція

Вакцинацію країна розпочала 27 грудня минулого року. Січень і лютий стали дуже складними. Уряд країни на початку січня запровадив карантинні обмеження, які посилив 31 січня. Наразі у країні оголошено надзвичайний стан, діє комендантська година; не працюють торговельні центри та ресторани.

В рамках посилення карантинних обмежень уряд Франції заборонив носити маски з тканини – у громадських місцях можна з’являтися лише у одноразових медичних масках чи респіраторах

Відучора уряд країни пішов на ще одне посилення обмежень: оголосив карантин вихідного дня. Президент країни Еманюель Макрон попередив, що країна опинилась на порозі повного локдауну – уряд розглядає можливість вдатися до найсуворіших обмежень.

Франція вже півтора місяця фіксує по кілька сотень смертей на добу

Велика Британія

Країна почала вакцинувати громадян 8 грудня першою, використовуючи препарат Pfizer-Biontech, проте кількість доз у розпорядженні уряду була обмеженою. 4 січня британці почали використовувати вакцину AstraZeneca.

Третя хвиля спалаху коронавірусної інфекції накрила країну у кінця грудня. Попри те, що реакція уряду була блискавичною – запровадження жорсткого карантину – кількість інфікувань і смертей на день знижувалась повільно. Тільки зараз урядовці заговорили про обережне, крок за кроком, виведення країни зі стану локдауну. Наразі ж у Туманному Альбіоні закриті торговельні центри, школи, готелі, салони краси; встановлено обмеження на внутрішні пересування.

У першій половині січня кількість інфікованих перевищувала 60 тис. за добу

Показник кількості інфікованих за день у Великій Британії суттєво знизився у порівнянні з показниками на початку січня – тоді фіксувалося по 50-60 тис. нових випадків за день. Станом на сьогодні ця цифра значно менша: нижче 10 тис.

Уряд Британії сподівається, що кількість летальних випадків зменшуватиметься завдяки масовій вакцинації населення

Чехія

Чехія розпочала вакцинацію у порівнянні з іншими країнами Європи пізно: у кінці січня.

21 лютого в Чехії мав закінчитися режим надзвичайного стану, але уряд прем'єр-міністра Андрія Бабіша продовжив його на два тижні. Чехія оголосила надзвичайний стан, наразі у країні діє комендантська година, закриті торговельні центри, школи, ресторани, готелі, салони краси, а також обмежені внутрішні переміщення.

Показники захворюваності у Чехії другий місяць поспіль залишаються стабільно високими

Влада Чехії досі не може впоратися з гігантським стрибком смертності і нових випадків Covid-19.

Зараз Чехія знаходиться на третьому місці в світі за кількістю смертей відносно кількості населення і на другому місці в Європі за показником заховорюваності

Польща

Країна розпочала вакцинацію, як і Чехія, у кінці січня.

Польща, де не дуже охоче запроваджувались обмеження, на тлі початку в Європі третьої хвилі захворюваності на коронавірус та погіршення показників всередині країни, зважилась на посилення карантину. Якщо досі там були закриті лише школи та ресторани, то нині уряд країни вдався до більш рішучих дій.

Станом на сьогодні від початку пандемії в Польщі інфікувалися коронавірусом понад 1,6 млн осіб, з них померли більше 42,8 тис.

«Прийшов час третьої хвилі. Від суботи (27 лютого) нинішній рівень обмежень буде продовжено в усій країні, крім Вармінсько-Мазурського воєводства», – заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нєдзельський. Він підкреслив, що у цьому воєводстві на північному сході Польщі уже два тижні як діють жорсткі умови карантину – там ситуація із захворюваністю погіршилась раніше.





Влада закликає поляків готуватися до нової хвилі коронавірусу

Україна

Уряд лише 24 лютого офіційно оголосив про початок вакцинації і наразі отримав лише одну партію вакцини проти коронавірусу.

Поки європейські країни, попри активну вакцинацію, яка вже триває кілька місяців, запроваджують нові обмеження, Україна не поспішає вдаватися до загальнодержавних жорстких заходів.

16 лютого на всю країну прогриміла новина про новий спалах в Івано-Франківську, де у лікарнях вже не вистачає ліжко-місць. Попри це наступного ж дня «Укрзалізниця» оголосила, що… запускає додатковий потяг на Західну Україну – Київ – Чернівці для охочих покататися на лижах.

Збільшення кількості діагностованих хворих на минулому тижні сталося через спалах в Івано-Франківській області

Щоправда, сьогодні, більш ніж через тиждень після інформації про новий спалах хвороби в Івано-Франківську, залізниця отямилась і припинила продаж квитків до Прикарпаття.

Перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Микола Сендецький заявив, що із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.

На Прикарпатті ситуація погіршилась так, що з 20 лютого там запрацювали карантинні блокпости і особливий режим в’їзду та виїзду з області. Того ж дня в Івано-Франківській області почали розгортати мобільний госпіталь на 120 ліжкомісць для хворих на Covid-19, що функціонуватиме на території Богородчанської центральної районної лікарні.

Крім того, стрімко погіршується ситуація із захворюваністю на Вінниччині та Буковині. Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко пов'язав погіршення ситуації з коронавірусом у західних областях із зимовим туризмом.

Смертність в Україні від коронавірусу за добу поки що не перевищує максимальних показників за останній місяць

За умов поширення спалаху із Прикарпаття на ще дві області уряд навіть словом не обмовився про новий локдаун, впроваджуючи лише обмеження в окремих регіонах. У решті ж областей – навіть у проблемних Вінницькій та Чернівецькій – працюють школи, ресторани, салони краси, готелі та торгівельні центри.

Хіба що на зміну єдиним обмеженням по всій країні знову вводяться рівні епідемічної небезпеки з «червоною», «помаранчевою», «жовтою» та «зеленою» зонами. Івано-Франківську область віднесли до «червоної зони» – тобто зони з максимальними обмеженнями. До «помаранчевої» зону увійдуть Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області. Решта – до «жовтої зони».

Наталія Сокирчук, «Главком»