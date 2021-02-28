В Україні від Covid-19 вакцинували уже понад три тисячі людей

Протягом суботи в Україні щеплення отримали лише 90 осіб

За добу найбільша кількість щеплених у Донецькій області

В Україні за 27 лютого першу дозу препарату проти коронавірусу отримали 90 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Телеграм.

«Від початку кампанії щеплено 3141 особу, з них отримали 1 дозу – 3141 особа», – йдеться у повідомленні.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Донецька область – 50 щеплень;

Луганська область – 20 щеплень;

Херсонська область – 20 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених у Донецькій області (50 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Яка повідомлялося, Ляшко розповів, у якій області найбільше вакцинованих проти Covid-19.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей. Також 1702 пацієнти одужали, а 89 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3218 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 47811 (зокрема методом ПЛР – 24491, методом ІФА – 5126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18194).

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