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    В Україні від Covid-19 вакцинували уже понад три тисячі людей

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    Протягом суботи в Україні щеплення отримали лише 90 осіб - В Україні від Covid-19 вакцинували уже понад три тисячі людей

    Протягом суботи в Україні щеплення отримали лише 90 осіб

    За добу найбільша кількість щеплених у Донецькій області

    В Україні за 27 лютого першу дозу препарату проти коронавірусу отримали 90 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Телеграм.

    «Від початку кампанії щеплено 3141 особу, з них отримали 1 дозу – 3141 особа», – йдеться у повідомленні.

    Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

    • Донецька область – 50 щеплень;
    • Луганська область – 20 щеплень;
    • Херсонська область – 20 щеплень.

    За добу найбільша кількість щеплених у Донецькій області (50 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії в Черкаській області (270 щеплень).

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    Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

    Яка повідомлялося, Ляшко розповів, у якій області найбільше вакцинованих проти Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 5833 людей. Також 1702 пацієнти одужали, а 89 – померло від ускладнень. До лікарень потрапили 3218 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 47811 (зокрема методом ПЛР – 24491, методом ІФА – 5126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18194).

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    Теги: Україна щеплення вакцинація коронавірус
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