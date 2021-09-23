Комаровський знайшов виправдання вчителям, які не хочуть вакцинуватися

Медик звернув увагу на суттєвий недолік вітчизняної системи обліку вакцинованих громадян та тих, хто перехворів

Значна кількість українських вчителів відмовляється вакцинуватися від Covid-19 через те, що вже перехворіли на коронавірус та мають антитіла. Про це у спецефірі програми «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна24» розповів український дитячий лікар, кандидат медичних наук, телеведучий Євген Комаровський.

Лікар наголосив, що велика кількість вчителів вже перенесли коронавірусну хворобу, однак держава все одно вживає заходів, щоб вакцинувати їх, оскільки той факт, що вони перехворіли, не підтверджено документально. При цьому вони не хочуть піддавати свій організм додатковому навантаженню вакциною, знаючи, що і так мають антитіла.

«Більшість людей все-таки заперечує тому, що одна з найгостріших дискусійних проблем – це проблема вакцинації тих, хто перехворів. Це гостра проблема, з приводу якої немає єдиної думки у медиків у нашій країні», – пояснив Комаровський.

Він також нагадав, що у вітчизняних Covid-сертифікатах відсутня інформація про кількість антитіл в організмі людини, а механізм отримання сертифікату людиною, яка перенесла коронавірус, а значить, протягом шести місяців не потребує вакцинування, вітчизняною системою охорони здоров’я взагалі не передбачений.

При цьому, на думку Комаровського, реальна кількість українців, що перехворіли на коронавірус, може бути вдесятеро більшою за офіційні дані статистики.

«З мого оточення з двохсот людей тільки двоє перехворіли коронавірусною інфекцією так, що про це знає їх лікар», – підсумовує Євген Комаровський.

До слова, нещодавно Комаровський розповів, як захистити дітей від коронавірусу штаму «Дельта».

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