Коронавірус прогресуватиме. Аналітик порівняв ситуацію із епідемією у ПАР та Україні (графіки)

Аналітик переконаний, що що потрібно розгорнути комплекс заходів на прискорення вакцинації старших вікових груп

За минулий тиждень всього 23% перших доз було зроблено людям 60 + років

Аналітик Євгеній Істребін розповів у Facebook про третю хвилю коронавірусу, порівнявши ситуацію в Україні та ПАР.

«Південна Африка в даний момент проходить третю хвилю смертності. Населення 60 млн чоловік. У день до 500 офіційних смертей від коронавірусу. І там вже не південноафриканський варіант, а індійська Дельта. Так, це дивно, Дельта витіснила місцевий варіант», – написав Євгеній Істребін.

За словами аналітика, рівень вакцинації там такий же, як і в України. «На сьогодні одну дозу отримали – 6,4%, дві дози отримали – 2,3% населення. Це третя хвиля в країні», – підкреслив Істребін.

Він уточнив, що ПАР випереджає Україну на два місяці по хвилях. Щоб мінімізувати наслідки, передусім потрібно почати активно вакцинувати старші вікові групи. «Для цього треба розгорнути потужну рекламну компанію в ЗМІ, в якій буде відбуватися просвітницька робота для старших вікових груп. У даний момент цього немає», – підкреслив аналітик.

Істребін акцентував увагу на тому, що за минулий тиждень всього 23% перших доз було зроблено людям 60 + років. У той час як в травні їх частка доходила до 60%.

«В результаті маємо наступний підсумковий графік по повному курсу вакцинації. Вікові категорії 50-59 і 40-49 років виявилися на перших двох місцях. А вікова категорія 80+ взагалі найменш вакцинована», – уточнив він.

Істребін переконаний, що такі дії призведуть до того, що лікарні дуже швидко заповняться пацієнтами 60+ років, і доведеться знову вводити локдаун. «З огляду на велику контагіозність Дельти, простим закриттям клубів, дискотек можемо не обійтися. Заходи доведеться робити більш жорсткі», – акцентував увагу аналітик.

Він наголосив, що потрібно розгорнути комплекс заходів на прискорення вакцинації старших вікових груп із залученням ЗМІ та зовнішнього інформування населення.

Додамо, що нещодавно аналітик попереджав, що кількість інфікувань Covid-19 у Нідерландах за 11 днів зросла у 19 разів – із 538 до 10283 випадків. Населення країни – 17 мільйонів людей, при цьому вже зроблено 17 мільйонів щеплень, повністю вакциновано 7 мільйонів осіб, однак це не зупинило стрімкий злет захворюваності.

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