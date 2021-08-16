Наступний спалах коронавірусу та плани на вакцинацію: важлива заява МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я хочуть щепити не менше ніж 50% українців до кінця 2021 року

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше. Про це санлікар заявив в інтерв’ю «Укрінформу».

Кузін зазначив, що ріст випадків коронавірусу очікують «десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді».

«Такий спалах може статися раніше, але зараз є всі можливості для того, щоби його не допустити», – зазначив Кузін.

Головний санітарний лікар уточнив, що вакцинація дійсно захищає від важкого перебігу – це ключовий момент.

«Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше матимемо наслідків для системи охорони здоров’я, для здоров’я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде», – вважає Кузін.

По-друге, за його словами, саме від відповідальної поведінки українців залежить те, наскільки швидко Україна буде заходити в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону.

Також Кузін розповів, що в межах кампанії з вакцинації від Covid-19 у Міністерстві охорони здоров'я хочуть щепити не менше 50% українців до кінця 2021 року. Цьому сприяють темпи вакцинації, які постійно нарощуються.

За його словами, за останні два місяці темпи вакцинації постійно нарощувалися, і на сьогодні система працює стабільно.

«Ці фактори і швидке розгортання структури дає нам оптимізм говорити, що до кінця літа повинні зробити як мінімум 10 млн щеплень з початку вакцинальної кампанії, і це наш цільовий показник. По суті, ми зможемо говорити про умовний захист 5 млн українців. У той же самий час ми плануємо показники на кінець 2021 року. І до кінця року ми дуже хотіли б вакцинувати 50 % українців», — зазначив Кузін.

До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».

Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.

В Україні всього 4-9% людей, старших за 60 років, повністю вакциновані від коронавірусу.

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