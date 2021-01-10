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    Здоров'я

    Володимир Зеленський: медична реформа в Україні не відбулась

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Президент Зеленський закликає &laquo;переосмислити&raquo; медичну реформу </span><span lang="uk-UA"></span></p> - Володимир Зеленський: медична реформа в Україні не відбулась

    Президент Зеленський закликає «переосмислити» медичну реформу

    Фото: ЗІК

    Президент України повідомив про провал реформ Уляни Супрун

    Президент Володимир Зеленський вважає не досягнутими цілі, що ставилися при провадженні в Україні медичної реформи. Про це він повідомив у неділю, 10 січня на своїй сторінці в Інстаграм.

    «Медична реформа, розпочата попередньою владою, не відбулася. А принцип «гроші ходять за пацієнтом» не запроваджено. Зараз реформу потрібно переосмислити і наповнити правильної організаційної конкретикою», – говориться в повідомленні.

    Володимир Зеленський також зазначив, що всі 28 років потенціал України по залученню інвестицій «не реалізовувався повною мірою».

    Також він зазначив, що за роки незалежності ми запізнилися з перетворенням в земельних відносинах, інфраструктурі, фінансах. «Так це проблема. Але при розумному підході - можливості для інвесторів», – вважає він.

    На початку року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційними окремі положення законопроектів про медичну реформу.

    Головний натхненник медичної реформи, ексміністр охорони здоровʼя Уляна Супрун 1 січня повідомила про те, що покидає Україну.

    Теги: реформа гроші Уляна Супрун Володимир Зеленський президент медична реформа Людмила Денисова
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