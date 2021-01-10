Володимир Зеленський: медична реформа в Україні не відбулась

Президент України повідомив про провал реформ Уляни Супрун

Президент Володимир Зеленський вважає не досягнутими цілі, що ставилися при провадженні в Україні медичної реформи. Про це він повідомив у неділю, 10 січня на своїй сторінці в Інстаграм.

«Медична реформа, розпочата попередньою владою, не відбулася. А принцип «гроші ходять за пацієнтом» не запроваджено. Зараз реформу потрібно переосмислити і наповнити правильної організаційної конкретикою», – говориться в повідомленні.

Володимир Зеленський також зазначив, що всі 28 років потенціал України по залученню інвестицій «не реалізовувався повною мірою».

Також він зазначив, що за роки незалежності ми запізнилися з перетворенням в земельних відносинах, інфраструктурі, фінансах. «Так це проблема. Але при розумному підході - можливості для інвесторів», – вважає він.

На початку року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційними окремі положення законопроектів про медичну реформу.

Головний натхненник медичної реформи, ексміністр охорони здоровʼя Уляна Супрун 1 січня повідомила про те, що покидає Україну.