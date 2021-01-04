  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    ЗМІ: Супрун полетіла з України

    • Розсилка
    Колишня в.о. глави МОЗ України Уляна Супрун - ЗМІ: Супрун полетіла з України
    Колишня в.о. глави МОЗ України Уляна Супрун

    1 січня Уляна Супрун попрощалася з українцями і дала останню пораду

    Ексвиконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун покинула країну і полетіла в США.

    Про це виданню «Страна» заявив голова Асоціації психіатрів України, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини Семен Глузман.

    «За моєю інформацією, сьогодні Супрун полетіла в США. Незрозуміло – на час або «з кінцями». Якщо врахувати її «підготовчу роботу», можна припустити другий варіант»,  – сказав Глузман.

    Нагадаємо, 1 січня Супрун попрощалася з українцями і дала останню пораду.

    У постскриптумі колишня в.о. глави МОЗ написала, що «якщо є сміливість прощатися, завжди будеш тримати надію до побачення».

    Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

    Також наприкінці минулого року Уляну Супрун та її чоловіка таксист Uber попросив вийти з авто на півдорозі до пункту призначення

    Теги: США Уляна Супрун Україна авіарейс Семен Глузман
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies