ЗМІ: Супрун полетіла з України

1 січня Уляна Супрун попрощалася з українцями і дала останню пораду

Ексвиконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун покинула країну і полетіла в США.

Про це виданню «Страна» заявив голова Асоціації психіатрів України, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини Семен Глузман.

«За моєю інформацією, сьогодні Супрун полетіла в США. Незрозуміло – на час або «з кінцями». Якщо врахувати її «підготовчу роботу», можна припустити другий варіант», – сказав Глузман.

Нагадаємо, 1 січня Супрун попрощалася з українцями і дала останню пораду.

У постскриптумі колишня в.о. глави МОЗ написала, що «якщо є сміливість прощатися, завжди будеш тримати надію до побачення».

Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

Також наприкінці минулого року Уляну Супрун та її чоловіка таксист Uber попросив вийти з авто на півдорозі до пункту призначення