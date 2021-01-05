Супрун досі в Україні: завітала в Міненерго та подарувала книжку

Напередодні ЗМІ повідомили, що колишня очільниця МОЗ залишила Україну

Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун наразі не покинула країну і не полетіла в США. Чутки про її від'їзд спростував в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, який розповів, що Супрун сьогодні завітала в гості до міністерства.

«Ulana Suprun завітала сьогодні у гості до нас в міністерство і подарувала книжку. З того, що вже вдалося проглянути, можу сказати, що книжку варто прочитати», - написав міністр.

Вітренко додав, що у книжці три розділи. Про медичні міфи, про здоровий спосіб життя, та про бачення здорової України.

«Більше фактів, більше висновків з фактів на ці теми нам точно не завадить», - зробив висновок міністр.

Зазначимо, що напередодні голова Асоціації психіатрів України, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини Семен Глузман повідомив ЗМІ, що Уляна Супрун вилтіла до США.

Крім того, 1 січня Супрун попрощалася з українцями і дала останню пораду. У постскриптумі колишня в.о. глави МОЗ написала, що «якщо є сміливість прощатися, завжди будеш тримати надію до побачення».

Напередодні свят Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

Також наприкінці минулого року Супрун та її чоловіка таксист Uber попросив вийти з авто на півдорозі до пункту призначення.







