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    Супрун досі в Україні: завітала в Міненерго та подарувала книжку

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    Уляна Супрун 5 січня помітили у Києві - Супрун досі в Україні: завітала в Міненерго та подарувала книжку
    Уляна Супрун 5 січня помітили у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Напередодні ЗМІ повідомили, що колишня очільниця МОЗ залишила Україну

    Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун наразі не покинула країну і не полетіла в США. Чутки про її від'їзд спростував в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, який розповів, що Супрун сьогодні завітала в гості до міністерства. 

    «Ulana Suprun завітала сьогодні у гості до нас в міністерство і подарувала книжку. З того, що вже вдалося проглянути, можу сказати, що книжку варто прочитати», - написав міністр.

    Вітренко додав, що у книжці три розділи. Про медичні міфи, про здоровий спосіб життя, та про бачення здорової України.

    «Більше фактів, більше висновків з фактів на ці теми нам точно не завадить», - зробив висновок міністр.

    Зазначимо, що напередодні голова Асоціації психіатрів України, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини Семен Глузман повідомив ЗМІ, що Уляна Супрун вилтіла до США.

    Крім того, 1 січня Супрун попрощалася з українцями і дала останню пораду. У постскриптумі колишня в.о. глави МОЗ написала, що «якщо є сміливість прощатися, завжди будеш тримати надію до побачення».

    Напередодні свят Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

    Також наприкінці минулого року Супрун та її чоловіка таксист Uber попросив вийти з авто на півдорозі до пункту призначення.



    Теги: США Міненерго Уляна Супрун Юрій Вітренко
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