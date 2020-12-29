Супрун з чоловіком висадили з таксі: подробиці скандалу

Водій таксі злякався міфічного протягу більше, ніж реального Covid-19, зазначила Супрун

Колишню в.о. міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун та її чоловіка таксист Uber попросив вийти з авто на півдорозі до пункту призначення.

Про це вона написала у повідомленні на сторінці Facebook.

«Вірус SARS-CoV-2 передається повітряно–крапельним шляхом. Найімовірніше це може трапитися при тривалому контакті (довше 15 хвилин) та на близькій відстані (менш як 1,5 метри) від інфікованої людини. Ще імовірніше, що це відбудеться у невеликому та погано провітрюваному приміщенні. Наприклад, у таксі», – нагадала вона.

Тому Супрун з чоловіком, щоразу, як замовляють таксі, просить трохи відчинити хоча б одне вікно. Цього разу вчинили так само – попросили опустити скло на одному вікні на 2 сантиметри нижче.

«Але водій сказав, що не хоче цього робити через те, що утвориться протяг. А він боїться захворіти. Тоді ми сказали йому, що від протягу не передаються небезпечні збудники хвороб, на відміну від задушливого повітря. Пробували розказати про дослідження. Але він не захотів нас чути. Натомість запропонував вийти на півдорозі з авто. Водій злякався міфічного протягу більше, ніж реального Covid-19», – додала лікарка.

У підсумку подружжя викликало інше таксі Uber, де водій спокійно відчинив вікно на прохання й довіз до пункту призначення.

Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

У Міністерстві охорони здоров'я дали кілька рекомендацій, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах епідемії коронавірусу.