ВООЗ представила нові рекомендації щодо міжнародних поїздок

ВООЗ закликала осіб віком від 60 років і з супутніми хворобами утриматися від подорожей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала людей із груп ризику, серед яких особи віком від 60 років, а також особи з супутніми захворюваннями, утриматися від подорожей. Такі нові рекомендації ВООЗ подала у заяві.

«Особам, які нездорові або схильні до ризику тяжкої хвороби Covid-19 і смерті, у тому числі людям віком 60 років і старшим або особам із супутніми захворюваннями (наприклад, серцевими захворюваннями, раком і діабетом), слід рекомендувати відкласти поїздку», – йдеться у заяві організації.

Раніше ВООЗ повідомила, що повна заборона міжнародних польотів не зможе зупинити поширення Covid-19.

Там також зазначили, що країнам необхідно продовжувати застосовувати заснований на свідоцтвах та оцінці ризику підхід при здійсненні заходів щодо поїздок відповідно до міжнародних медико-санітарних правил.

До слова, Кабмін розробляє зміни до постанови, які зобов’яжуть мандрівників, що повернулись із країн, де виявили штам «Омікрон», відбувати самоізоляцію.

Для роботи закладів освіти в умовах карантину співробітники мають бути вакциновані принаймні однією дозою вакцини проти covid-19 для «жовтого» рівня епіднебезпеки та двома дозами – для «червоного» рівня.

У випадку, якщо співробітник має протипокази до проведення щеплення або нещодавно перехворів на covid-19, то повинен надати відповідний медичний висновок або сертифікат про одужання.

Станом на 30 листопада у «червоній» зоні перебуває 19 областей України. У «жовтій» – чотири, а у «помаранчевій» лише дві – Полтавська та Закарпатська.

«Жовта» зона охоплює Тернопільську, Кіровоградську, Чернівецьку і Харківську області.

До слова, у «Дії» тепер можна згенерувати Covid-сертифікат на основі ПЛР-тесту.

Додамо, що в Україні за добу виявлено понад 10 тисяч нових хворих. Найбільше нових заражень виявлено у Києві, Полтавській та Донецькій областях.