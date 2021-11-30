Не лише перепис населення. З’явилися подробиці меморандуму України та Apple

Меморандум, зокрема, передбачає розвиток застосунку «Дія»

Сьогодні Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Apple: американська компанія допомагатиме Україні з розробкою та визначенням пріоритетних проєктів, повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, меморандум передбачає:

співпрацю під час перепису населення у 2022-2023 роках;

співпрацю в організації проєктів, які пов’язані зі скороченням паперових транзакцій;

розвиток застосунку «Дія» для платформи iOS;

співпрацю в ініціативі з цифрової грамотності;

залучення цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.

«Також створюємо робочі групи, які відповідатимуть за розробку планів реалізації наших спільних ініціатив», – додав Федоров.

Офіс президента додає, що згідно з меморандумом, компанія також співпрацюватиме з Мінцифри для підвищення цифрової грамотності українців, зокрема сприятиме у визначенні можливостей професійного навчання, спрямованих на підтримку вчителів, які використовують платформу iOS. Також створюватимуться ініціативи щодо залучення цифрових технологій у сферу охорони здоров’я.

Володимир Зеленський перед підписанням меморандуму наголосив, що після зустрічі у вересні цього року з топ-менеджментом Apple у штаб-квартирі компанії співпраця між Україною та світовим технологічним гігантом розвивається дуже швидко.

«Для нас є одним з головних пріоритетів діджиталізувати всі державні сервіси, роботу органів державної влади», – зазначив президент України.

Він ще раз запросив компанію Apple взяти участь у Diia Summit, що відбудеться в лютому 2022 року.

«Підписання меморандуму з Apple – важливий крок не тільки для цифровізації в Україні, а й для визнання наших здобутків в цій сфері в усьому світі. Ми вдячні компанії Apple за постійну співпрацю з нашим міністерством та можливість впровадити найкращі світові рішення для досягнення нашої найголовнішої цілі – перетворити державу на зручний та ефективний сервіс, якому хочеться довіряти», – додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Мінцифри підписав меморандум з американською компанією.

Раніше повідомлялося, що компанію Apple можуть залучити до перепису населення в Україні.

У вересні комітет Верховної Ради погодив виділення грошей на перепис населення.

Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. З цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким в Україні живе близько 37 млн осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Такі дані були отримані в результаті аналізу даних Державної служби статистики та Податкової служби, з урахуванням даних мобільних операторів.