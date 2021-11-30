«Омікрон» вражає мозок? Українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19

Галицький: «Цей варіант коронавірусу уміє втручатись у обмін нейромедіаторів у нервовій тканині»

Новий штам коронавірусу «Омікрон» ймовірно має вплив на нервову систему і може втручатися у діяльністю мозку. Таку думку висловив український вчений-біохімік Володимир Галицький.

«Симптоми, що переважають у описаній клінічній картині інфекції, викликаної штамом «Омікрон», насторожують – виражена стомлюваність та сонливість може означати нейроінфекцію або якесь непряме ураження нервової тканини вірусом, а тахікардія – скоріше за все, результат дисфункції на рівні дугоподібного ядра гіпоталамуса та, відповідно, несанкціонованої активації симпато-адреналової осі. Імовірно, цей варіант коронавірусу уміє втручатись у обмін нейромедіаторів у нервовій тканині, зокрема, в гіпоталамусі. Втім, попередні варіанти, особливо штам Альфа, теж уміли – у кожного варіанту своя тропність і своя симптоматика», – заявив науковець.

Раніше вчені заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон», який активно шириться світом, близький до одного з попередніх штамів – «Альфи», проте має «нетипову» будову.

Нагадаємо, китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму.

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Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.