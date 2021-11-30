Карантин змінюється з 6 грудня: МОЗ оприлюднив нові правила

Бізнес у «жовтій» зоні буде зобов'язаний перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест

Правила карантину в Україні зміняться у грудні – одночасно з виходом країни з осіннього спалаху коронавірусної інфекції. Ідеться перш за все про зміну правил для «жовтої» зони, нагадав під час брифінгу міністр охорони здоров’я.

За словами Віктора Ляшка, нові правила карантину почнуть діяти з 6 грудня.

Отже, із 6 грудня бізнес у «жовтій» зоні буде зобов'язаний перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест.

Додамо, що низку нововведень Кабмін уже затвердив 24 листопада: зокрема, термін дії жовтих сovid-сертифікатів (оформлюється після першої дози вакцинації) скоротили вчетверо – зі 120 до 30 днів. Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток «Дія», а не лише перевіряти візуальну наявність. Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тис. грн.

У «жовтій» зоні буде заборонено:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш як 100% співробітників;

проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Отже, тепер для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

Додані нові норми й для «зеленого» рівня. Зокрема, додалася заборона регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Ця норма також буде чинна і на «жовтому» рівні. Тобто, якщо регіон перебуває на «жовтому» рівні, то громадський транспорт у конкретному населеному пункті має дотримуватись саме таких правил перевезень.

Чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються такі заборони:

робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу

самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності covid-документів.

Всі інші обмеження, передбачені «жовтим» рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

«жовтий» covid-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» covid-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний covid-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від covid-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на «жовтому» рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній covid-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення.

Нагадаємо, що термін дії «жовтого» сертифіката зменшено до 30 днів. Мінімально можливі інтервали між дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

У «червоних» зонах забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% співробітників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Важливо, що ці обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть «зелений» covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

«Жовтий» covid-сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на «червоному» рівні епіднебезпеки.

Особи, які прибули із Російської Федерації та перебували на її території більше семи днів протягом останніх двох тижнів, підлягають самоізоляції. Самоізоляція має тривати 14 діб. Строк самоізоляції розпочинається з моменту перетину державного кордону та не може бути припинений навіть за наявності негативного результату тестування на коронавірус. Раніше вказана норма стосувалась і тих громадян, які прибувають із Республіки Індія.

Додатково розробляються зміни до постанови, які зобов’яжуть мандрівників, що повернулись із країн, де виявили штам «Омікрон», відбувати самоізоляцію.

Для роботи закладів освіти в умовах карантину співробітники мають бути вакциновані принаймні однією дозою вакцини проти covid-19 для «жовтого» рівня епіднебезпеки та двома дозами – для «червоного» рівня.

У випадку, якщо співробітник має протипокази до проведення щеплення або нещодавно перехворів на covid-19, то повинен надати відповідний медичний висновок або сертифікат про одужання.

Станом на 30 листопада у «червоній» зоні перебуває 19 областей України. У «жовтій» – чотири, а у «помаранчевій» лише дві – Полтавська та Закарпатська.

«Жовта» зона охоплює Тернопільську, Кіровоградську, Чернівецьку і Харківську області.

До слова, у «Дії» тепер можна згенерувати Covid-сертифікат на основі ПЛР-тесту.

Додамо, що в Україні за добу виявлено понад 10 тисяч нових хворих. Найбільше нових заражень виявлено у Києві, Полтавській та Донецькій областях.



