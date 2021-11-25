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    У «Дії» тепер можна згенерувати Covid-сертифікат на основі ПЛР-тесту

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    Сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу - У «Дії» тепер можна згенерувати Covid-сертифікат на основі ПЛР-тесту

    Сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу

    фото з додатку diia

    Новим сертифікатом можна користуватися, зокрема, в «жовтій» та «червоній» зонах

    У додатку «Дія» відтепер можна згенерувати сертифікат на підставі негативного результату ПЛР-тесту. Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу.

    Документ генерується на операційних системах Android та iOS.

    Щоб отримати такий сертифікат, потрібно в додатку «Дія» натиснути на віконечко «Послуги» , далі «Covid-сертифікати» й обрати тип Covid-сертифікату.

    Цим сертифікатом можна користуватися, зокрема, в «жовтій» та «червоній» зонах.

    Зазначимо, Євросоюз може скоротити термін дії Covid-сертифікатів для в'їзду туристів.

    До слова, уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.

    Також «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.

    Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.

    Зазначимо, цього тижня глава МОЗ оголосив, що дві області виходять з «червоної» зони.

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    Теги: українці Україна послуги діджиталізації коронавірус
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    У «Дії» тепер можна згенерувати Covid-сертифікат на основі ПЛР-тесту