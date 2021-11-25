У «Дії» тепер можна згенерувати Covid-сертифікат на основі ПЛР-тесту
Сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу
Новим сертифікатом можна користуватися, зокрема, в «жовтій» та «червоній» зонах
У додатку «Дія» відтепер можна згенерувати сертифікат на підставі негативного результату ПЛР-тесту. Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу.
Документ генерується на операційних системах Android та iOS.
Щоб отримати такий сертифікат, потрібно в додатку «Дія» натиснути на віконечко «Послуги» , далі «Covid-сертифікати» й обрати тип Covid-сертифікату.
Цим сертифікатом можна користуватися, зокрема, в «жовтій» та «червоній» зонах.
Зазначимо, Євросоюз може скоротити термін дії Covid-сертифікатів для в'їзду туристів.
До слова, уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.
Також «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.
Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.
Зазначимо, цього тижня глава МОЗ оголосив, що дві області виходять з «червоної» зони.