У «Дії» тепер можна згенерувати Covid-сертифікат на основі ПЛР-тесту

Новим сертифікатом можна користуватися, зокрема, в «жовтій» та «червоній» зонах

У додатку «Дія» відтепер можна згенерувати сертифікат на підставі негативного результату ПЛР-тесту. Такий сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу.

Документ генерується на операційних системах Android та iOS.

Щоб отримати такий сертифікат, потрібно в додатку «Дія» натиснути на віконечко «Послуги» , далі «Covid-сертифікати» й обрати тип Covid-сертифікату.

Цим сертифікатом можна користуватися, зокрема, в «жовтій» та «червоній» зонах.

Зазначимо, Євросоюз може скоротити термін дії Covid-сертифікатів для в'їзду туристів.

До слова, уряд змінив правила карантину та термін дії Covid-сертифікатів.

Також «червоні» зони послаблять обмеження для громадського транспорту.

Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.

Зазначимо, цього тижня глава МОЗ оголосив, що дві області виходять з «червоної» зони.