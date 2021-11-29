Україна вводить самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки

Усі, хто прибуває з деяких країн Африки, тепер мають йти на самоізоляцію

Багато країн світу вже посилили захист від коронавірусу штаму «Омікрон»

На тлі поширення нового виду коронавірусу під назвою «Омікрон» сьогодні урядовці ухвалили рішення, що усі особи, які перебували у країнах Південної Африки понад сім днів, мають пройти самоізоляцію. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, для мандрівників, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як сім днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію.

У відомстві заявили, що надалі список країн може бути розширено.

«Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання.

Водночас Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму «Омікрон» більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південно-Африканській Республіці є підвищеним.

«Омікрон» став п'ятим різновидом коронавірусу, який ВООЗ віднесла до тих, що викликають занепокоєння. Він був вперше виявлений останніми тижнями в ПАР, де спостерігається експотенційне зростання захворюваності на коронавірус.

Напередодні було підтверджено перший випадок зараження «Омікроном» на території ЄС – у Бельгії, причому заражений приїхав не з півдня Африки, а з Єгипту.

Можливі випадки зараження «Омікроном» у суботу зафіксовано також у Німеччині та Чехії. Раніше, крім півдня Африки, новий штам виявили також у Гонконзі та Ізраїлі. У Нідерландах у суботу протестували на коронавірус усіх 600 пасажирів рейсів з ПАР, що прибули до країни. Вірус виявили у 61 із них. Поки що неясно, чи йдеться про штам «Омікрон».

За оцінками вірусологів, новий штам має численні мутації, які можуть виявитися заразнішими, ніж відомі досі штами. Перші спостереження за динамікою епідемії в ПАР підтверджують цей висновок. Однак, як заявляє низка фахівців, поки що передчасно говорити про те, що новий штам призводить до важчого перебігу хвороби або здатний обходити захист, який створюють наявні вакцини. Представники компаній-виробників вакцин заявили, що вивчають новий штам і, у разі потреби, у стислий термін зможуть розробити та впровадити нові версії препаратів.

МЗС назвав сім країн, куди не радить їздити українцям.

Сьогодні стало відомо, що Японія закриває кордони через «Омікрон».

Тим часом президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса закликав світових лідерів, які обмежили авіасполучення з ПАР через «Омікрон»-штам, скасувати заборони.

Раніше через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.

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