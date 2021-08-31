Вживання сала позитивно впливає на імунітет – дієтолог

30 грамів сала щодня допоможуть організмові функціонувати правильно

Найціннішою серед кислот, що містяться у салі, є арахідонова кислота – поліненасичена жирна кислота, що володіє цілим спектром корисних дій: вона покращує роботу головного мозку, серцевого м'яза, впливає на роботу нирок та поліпшує склад крові, виводячи з неї зайві холестеринові бляшки.

За словами дієтолога Андрія Захарова, сало містить кислоту омега-6. Вона вкрай позитивно впливає на красу і здоров'я шкіри: робить її більш гладкою, еластичною і зволоженою. Крім того, саме вона допомагає швидше гоїтися ранкам і прищикам.

Жиророзчинні вітаміни A, D і E, що містяться в салі, є життєво важливими мікронутрієнтами, необхідними для нормальної роботи клітин. Незамінні ці речовини і для метаболізму білків, жирів, вуглеводів і електролітів, роботи різних ферментних систем організму, окислювально-відновних процесів, згортання крові, зростання та розвитку.

Щоб гарненько «заправити» організм корисними речовинами, дієтолог рекомендує їсти сало по 30 грамів щодня. І краще – вранці. Тоді і користь буде максимальною, і для фігури зовсім не страшно.

За словами медика, люди, які не люблять і не їдять регулярно сало, частіше хворіють на респіраторні захворювання і отримують ускладнення на органи дихання.

«Саме жир забезпечує кисневий обмін і відповідає за нашу здатність дихати. Тому якщо не вживати тваринний жир, рано чи пізно це призведе до проблем із диханням», – говорить експерт.

Людям, які зайняті переважно розумовою працею, також необхідно їсти сало: складні вуглеводи і жири допоможуть підвищити інтелектуальну активність. Тому можна сформувати нову сімейну традицію: перед важливим іспитом або зустріччю обов'язково їсти шматочок хліба з салом.

Нагадаємо, із початку року в Україні подорожчала низка продуктів. Зокрема за сім місяців значно виросли ціни на олію, цукор та певні види м’яса.

Читайте також: