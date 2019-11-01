«Корисна програма» розповіла про користь капусти



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Капуста - це смачно, корисно і в більшості випадків - дешево

31 жовтня на «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми», присвячений капусті. Як правильно вживати білокачанну, брюссельську, пекінську, цвітну і броколі? Яка капуста корисніше - свіжа або квашена, біла або червона? За якими ознаками можна визначити якість цього овоча? У студії ток-шоу експерти озвучили 5 важливих причин полюбити капусту і розповіли про те, як правильно її вибирати і зберігати, а також - чим вона корисна для нашого здоров'я.





Причина №1. Капуста - джерело вітамінів

«У капусті містяться майже всі відомі вітаміни, а також - фітонциди, ферменти, мінеральні речовини: кальцій, калій і навіть залізо, - розповідає лікар-гастроентеролог Ганна Комарова. - Список її переваг вселяє повагу. Вона багата на клітковину і робить благотворний вплив на травну систему, стимулює метаболізм, м'яко очищає організм, виводить шлаки, токсини і холестерин. Крім того, капуста низькокалорійна: в 100 г овочу - всього 28 калорій, це прекрасний продукт для людей, які хочуть схуднути або підтримати свою форму. Однак капусту можна їсти не всім. Протипоказана вона при захворюваннях шлунково-кишкового тракту: панкреатитах і гастритах в стадії загострення. Також не рекомендується давати її дітям до 3-х років».

Причина №2. Червона капуста корисніше білої, а квашена - корисніше свіжої

«Якщо порівнювати білокачанну капусту і її найближчу родичку - червонокочанну, то остання містить більше білка і вітаміну С, в 4 рази більше каротину і вдвічі більше клітковини. При цьому вона менш калорійна, краще засвоюється і довше зберігається, - продовжує лікар-гастроентеролог Ганна Комарова. - А у квашеній капусті в порівнянні зі свіжою більша кількість аскорбінової кислоти, а вітаміну Р - в 20 разів більше. Цей продукт не тільки насичує організм вітамінами, але і виступає в ролі природного пробіотика. В квашеній капусті містяться цукор і молочнокислі бактерії, які насичують мікрофлору кишечника, підвищуючи імунітет».

Причина №3. Правильну капусту можна довго зберігати

«Вся капуста ділиться на 3 види по термінах вирощування: рання, середня і пізня. Для квашення потрібно вибирати пізньостиглі сорти з солодким смаком, а для салатів - ранньостиглі, - пояснює агроном Юрій Підлужний. - Свіжа капуста середньо- і пізньостиглих сортів може зберігатися до 10 місяців при температурі від 0 до +3 градусів в природному положенні - качаном вниз, інакше вона може прорости. Вологість в приміщенні повинна становити 90 - 95%. Зберігати овоч в свіжому або квашеному вигляді можна в холодильнику. Це нітрохи не зменшує поживних властивостей капусти. А ось підгнилі, тріснуті плоди, а також качани з очищеним листям не призначені для тривалого зберігання».

Причина №4. Сік червоної капусти - натуральний барвник

«Червоноголова капуста містить антоціани - барвники, які надають їй насичений фіолетовий колір, - пояснює дослідник-експериментатор Дмитро Лук'янов. - Якщо дрібно нарізати капусту, залити її окропом і залишити на 20 хвилин - вийде фіолетовий розчин, який можна додавати в майонез або крем, щоб їх пофарбувати. При зміні РН цього розчину на лужний або кислий зміниться його колір. При додаванні в нього харчової соди вийде зелений, а лимонного соку - яскраво-малиновий. Так за допомогою натуральних природних барвників можна зробити свою їжу різнобарвною!»

Причина №5. Капустяний лист позбавить від синців

«Капуста - це смачно, корисно і в більшості випадків - дешево. Не дивно, що з давніх часів вона має репутацію ключового овоча на кухні: з неї роблять салати, тушкують, варять, квасять, - говорить телеведуча Світлана Леонтьєва. - Я люблю всяку. У салатах - свіжу пекінську, взимку - квашену білокачанну, в будь-який час року - тушковану кольорову. Крім того, капуста в нашій родині завжди була ліками. Капустяний лист відмінно знімає синяки. Для цього потрібно розім'яти соковитий лист руками і прикласти до забитого місця - все швидко пройде. Якщо ниють суглоби - потрібно намазати на капустяний лист мед і прикласти до хворого місця - біль як рукою зніме. Капуста розсмоктує внутрішню гематому, знімає запалення і допомагає вгамувати біль».