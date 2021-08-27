Вчені назвали ягоди, які знижують ризик серцевого нападу

Полуниця і чорниця багаті корисними рослинними з'єднаннями під назвою антоціани

Дослідження вчених Королівського університету Белфаста показало, що люди, які вживали багаті флавоноїдами продукти мали нижчий кров'яний тиск. Про це йдеться в роботі British Heart Foundation, передає видання Express.

Полуниця і чорниця багаті корисними рослинними з'єднаннями під назвою антоціани, які надають ягодам яскраві червоні, сині і пурпурні відтінки. Вчені пов'язали ці сполуки з поліпшенням здоров'я людини.

В ході досліджень було виявлено, що у жінок, які вживали більше трьох порцій чорниці або полуниці в тиждень, ризик серцевого нападу знизився на 34 відсотка в порівнянні з тими, хто з'їдав меншу кількість ягід.

Крім того, вчені вважають, що антоціани роблять кровоносні судини еластичнішими і сприяють нормалізації артеріального тиску, що є одним з факторів ризику серцевого нападу. Дослідники припустили, що кишечник може частково відповідати за благотворний вплив флавоноїдів на кров'яний тиск.

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