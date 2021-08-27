Коронавірус може залишити світ без кави

Світові ціни на каву ледве утримуються від різкого стрибка через зростання загрози зриву поставок з Південної Америки до Азії

Світові поставки кави з В'єтнаму страждають через жорсткі обмеження, встановлені для контролю поширення «Дельта»-штаму коронавірусу, повідомляє Bloomberg.

В’єтнам є другим за величиною виробником кави. Уряд тримає експортний центр Хошимін під суворим локдауном через зростання числа заражень і контролює перевезення в деяких ключових виробничих районах Центрального нагір'я. Експортери зіштовхуються з труднощами при транспортуванні кави в порти для відправки. До цих складнощів додаються й інші логістичний проблеми, такі як дефіцит контейнерів і зростання фрахтових ставок (плата за перевезення вантажу).

Продавці, включаючи В'єтнамську асоціацію кави і какао, відправили уряду петицію з проханням послабити обмеження, які викликають затримки поставок і зростання цін. У відповідь міністр транспорту Нгуен Ван Тхе наказав владі на півдні країни зробити все можливе, щоб допомогти в транспортуванні фермерських продуктів, таких як кава і рис. Відповідно до його вказівок, місцеві чиновники повинні уникати всіх необов'язкових вимог і обтяжливої паперової роботи.

Світові ціни на каву ледве утримуються від різкого стрибка через зростання загрози зриву поставок з Південної Америки до Азії. Засуха і заморозки в цьому році спустошили посіви в Бразилії, яка є першим постачальником кави і виробляє преміальний сорт арабіки. Неврожай посилив проблеми з поставками і у В'єтнамі, і в Індонезії. Після того, як морози вдарили по виробництву в Бразилії, дехто вирішив переключитися на більш дешеві сорти кави з В'єтнаму, однак тепер зростання цін і проблеми з поставками роблять цей варіант набагато менш привабливим.

Перебої в постачаннях вплинули не тільки на каву і какао. Компанії по всьому світу скаржаться на проблеми з доставкою, через що ціни на продукти ростуть, а асортимент скорочується. Торговці побоюються, що до зимових свят покупці зіткнуться з дорогими товарами і порожніми полицями в магазинах.

Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.