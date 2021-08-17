Які продукти подорожчали найбільше з початку року. Дані Держстату

Вартість цукру за сім місяців зросла майже на 7 гривень – зараз кілограм коштує 28 грн

Із початку року в Україні подорожчала низка продуктів. Зокрема за сім місяців значно виросли ціни на олію, цукор та певні види м’яса. Про це свідчать дані Держстату, який оприлюднив зростання цін із грудня до липня включно.

Так, у грудні 2020 року літр олії коштував 42 гривні, а зараз майже 65 гривень. За сім місяців у середньому на три гривні зросла вартість 200-грамової пачки масла: у грудні вона коштувала 44 грн. 50 коп., у липні – 47 грн.

Вартість цукру за сім місяців зросла майже на 7 гривень – зараз кілограм коштує 28 грн. За кілограм рису доведеться платити на 3 гривні більше, а за гречку – на 4 грн. 60 коп.

У порівнянні з початком року за кілограм яловичини та свинини наразі доведеться платити на 17-18 гривень більше. Водночас свинина прибавила в ціні не так суттєво: за кілограм просять 121 гривню (у грудні 116 грн.) Трохи виросла вартість сала – за улюблені «ласощі» треба платити більше на 4 гривні.

За кілограм пшеничного хліба платимо більше на 3 гривні, за батон – майже на 2 гривні. Кілограм борошна зріс у ціні на 1 грн. 50 коп.

Нагадаємо, в Мінекономіки очікують на значне здешевлення в Україні соняшникової олії «соціальних» сортів до кінця серпня.

Стало відомо, що ціни на молоко і молочні продукти в Україні «злетять» угору восени 2021 року.

В Україні рекордно зросли ціни на мед. Наразі за літр фермери просять в середньому від 170 до 250 грн/літр. У магазинах за солодкий продукт доведеться платити ще більше.

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