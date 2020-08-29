В українській армії за добу – 46 нових випадків Covid-19



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Всього за час пандемії одужало – 1058 осіб

Станом на ранок 29 серпня, в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 602 особи

У Збройних силах України за минулу добу виявили 46 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначають у командуванні медичних сил ЗСУ, на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб із 46 нових хворих. Їх розміщено у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» (1 військовослужбовець), Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону (8 військовослужбовців) та Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону (2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 35 осіб (Київська область – 17 військовослужбовців та 3 працівника ЗСУ, Одеська область – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 2 військовослужбовця, Полтавська область – 2 військовослужбовця, Івано-Франківська та Черкаська області по 1 військовослужбовцю, Тернопільська та Львівська області по 1 працівнику ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на 10.00 29 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє – 602 особи.

Всього за час пандемії одужало – 1058 осіб, летальних випадків – 6.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 701 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 57 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).

Коронавірус в Україні

Всього 116978

Хворіють 58348

Одужали 56138

Померли 2492

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974).

Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49).

Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.