Україна забезпечена коштами на закупівлю ковід-тестів, – Степанов



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В Україні вистачить тестів на коронавірус на декілька місяців

«Збільшення госпіталізацій хворих на Covid-19 в Україні пов’язано зі збільшенням кількості випадків виявлення коронавірусу» – міністр охорони здоров’я

В Україні вистачить тестів на коронавірус на декілька місяців.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми забезпечені тестами на декілька місяців вперед. І коли є така необхідність, вони одразу докуповуються, і ми забезпечені коштами на закупівлю цих тестів», – сказав Степанов.

Він розповів, що робити тестування людині, яка контактувала з хворим на коронавірус немає жодного сенсу. Така особа повинна одразу піти на самоізоляцію. Якщо протягом 14 днів на самоізоляції людина немає симптомів коронавірусу, то немає сенсу робити їй тестування.

Також Степанов зазначив, що збільшення госпіталізацій хворих на Covid-19 в Україні пов’язано зі збільшенням кількості випадків виявлення коронавірусу. За його словами, наразі в Україні є 35 тисяч ліжок в лікарнях, які підготовлені до лікування хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).

Коронавірус в Україні

Всього 116978

Хворіють 58348

Одужали 56138

Померли 2492

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974).

Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49).

Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

Джерело: Укрінформ