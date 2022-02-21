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    За добу медики виявили понад 13 тисяч нових хворих на коронавірус

    До лікарень з коронавірусом вчора потрапили 1,8 тисячі українців&nbsp; - За добу медики виявили понад 13 тисяч нових хворих на коронавірус
    До лікарень з коронавірусом вчора потрапили 1,8 тисячі українців 
    фото: Кіровоградська ОДА

    Найбільше нових хворих виявили у Києві – 2 297

    У неділю, 20 лютого, в Україні медики виявили 13 562 нових хворих на коронавірус. Від ускладнень хвороби вчора померли 127 людей, а 13 904 – одужали. Про це повідомляє пресслужба Міністерстваа охорони здоров'я.

    Із підозрою або підтвердженим Covid-19 госпіталізували 1 886 людей. Найбільше нових хворих виявили у Києві – 2 297.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Лабораторії зробили 46 428 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 17 065, методом ІФА – 2 272. Також зробили 27 091 експрес-тест на антиген до вірусу. За весь час у країні провели понад 19,3 мільйона ПЛР-тестувань.

    Від початку пандемії в нас виявили 4,7 мільйона випадків Covid-19. Із них 104 645 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,9 мільйона – одужали.

    Добовий показник захворюваності традиційно знизився у неділю, днем раніше виявили 17 448 випадків зараження.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби карантин коронавірус
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    За добу медики виявили понад 13 тисяч нових хворих на коронавірус