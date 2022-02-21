Сьогодні Австралія відкриває кордони

Уряд оголосив, що вперше за два роки країна відкриється для іноземних громадян

Австралія відкриває кордони для вакцинованих мандрівників з понеділка, 21 лютого. Влада скасувала всі обмеження, пов'язані з коронавірусом і запрошує туристів. Про це повідомляє Reuters.

Планується, що з понеділка понад 50 міжнародних рейсів прибудуть до країни. З них 27 приземляться в Сіднеї. Влада очікує великий приплив туристів в країну.

Міністр туризму Ден Техан заявив, що на туристичному ринку відбудеться «дуже сильне» відновлення. Найбільша авіакомпанія Qantas Airways Ltd планує на цьому тижні доставити понад 14 тис. пасажирів до Австралії.

«Це важливий день для нашої індустрії та перший, але найважливіший крок у відновленні австралійського туризму», – сказав керуючий директор австралійської ради з експорту туризму Пітер Шеллі.

Відзначається, що спалах коронавірусу «Омікрон» в Австралії, напевно, пройшов на спад. Кількість госпіталізацій неухильно знижується протягом останніх трьох тижнів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для в'їзду до країни мандрівники повинні бути повністю вакцинованими проти Covid-19, а також «дотримуватися державних протоколів під час переміщення країною».

Кім того, Німеччина зніме більшість Covid-обмежень. Раніше стало відомо, що Польща суттєво пом'якшує Covid-обмеження.

До того ж, Португалія скасує більшість Covid-обмежень. До слова, Кіпр з 1 березня спрощує правила для туристів.

Також ЄС оновить правила подорожей для туристів: що зміниться.

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