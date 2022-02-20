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    Королева Британії захворіла на коронавірус

    У Єлизавети II виявлено коронавірус - Королева Британії захворіла на коронавірус
    У Єлизавети II виявлено коронавірус
    фото: Leon Neal/AP

    Єлизавета II тричі вакцинована

    У королеви Великої Британії Єлизавети II виявлено коронавірус. Про це повідомляє Sky News із посиланням на Букінгемський палац.

    Зазначається, що королева має легкі симптоми, схожі на застуду.

    Єлизавети II продовжуватиме виконувати легкі обов'язки.

    Відомо, що королева Британії тричі вакцинована.

    Раніше інфекція була підтверджена у її сина, принца Чарльза. Газета The Sun писала, що він контактував із Єлизаветою II.

    До слова, королева Великої Британії Єлизавета ІІ закликала надати дружині спадкоємця престолу принца Уельського Чарльза герцогині Корнуолській Каміллі титул королеви-консорта.

    Підтримка британської королеви означає, що будь-яка перешкода для того, щоб Камілла стала королевою, малоймовірна, тож після переходу влади герцогиня Корнуолська отримає титул королеви і зможе виконувати повноцінну королівську роль поряд із Чарльзом.

    Чарльз та Камілла одружилися у 2005 році. Раніше принц Уельський був одружений з принцесою Діаною, але подружжя розлучилося в 1996 році, за рік до того, як вона загинула в автокатастрофі в Парижі.

    Нагадаємо, королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео).

    Нещодавно королева Британії подарувала найвищий титул дружині принца Чарльза.

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    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія інфекція коронавірус
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    Королева Британії захворіла на коронавірус