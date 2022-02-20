Covid-19 в Україні: за добу виявили майже 17,5 тисяч хворих

Коронавірус в Україні у суботу виявили у менш як 20 тисяч осіб

152 особи померли від коронавірусу за останню добу

За минулу добу, 19 лютого 2022 року, виявили ще майже 17,5 тисяч нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано понад 150 смертей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Facebook.

Повідомляється, що за добу виявили 17 448 нових підтверджених випадків Covid. Крім того:

госпіталізовано – 3 172 особи;

летальних випадків – 152;

одужали – 11 963;

зроблено тестувань – 79 718.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2126;

Вінницька область – 292;

Волинська область – 336;

Дніпропетровська область – 1077;

Донецька область – 925;

Житомирська область – 720;

Закарпатська область – 275;

Запорізька область – 753;

Івано-Франківська область – 328;

Київська область – 574;

Кіровоградська область – 321;

Луганська область – 263;

Львівська область – 635;

Миколаївська область – 945;

Одеська область – 953;

Полтавська область – 541;

Рівненська область – 333;

Сумська область – 996;

Тернопільська область – 394;

Харківська область – 1398;

Херсонська область – 867;

Хмельницька область – 861;

Черкаська область – 823;

Чернівецька область – 247;

Чернігівська область – 475.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 4 720 771 осіб;

одужали – 3 938 459;

летальних випадків – 104 518;

зроблено ПЛР-тестів – 19 373 373.

Також повідомляється, що вчора 29 528 осіб були вакциновані проти Covid-19. Першу дозу отримали 8 326, другу – 13 041, додаткову – 93, бустерну – 8068 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 особи, з них отримали першу дозу – 15 675 592, дві дози – 15 114 034, додаткову – 26 432, бустерну – 664 148 осіб. Загалом зроблено 31 480 206 щеплень.

Як повідомлявлось, за 18 лютого в Україні було зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусу.