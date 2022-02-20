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    Covid-19 в Україні: за добу виявили майже 17,5 тисяч хворих

    Коронавірус в Україні у суботу виявили у менш як 20 тисяч осіб - Covid-19 в Україні: за добу виявили майже 17,5 тисяч хворих
    Коронавірус в Україні у суботу виявили у менш як 20 тисяч осіб
    фото з відкритих джерел

    152 особи померли від коронавірусу за останню добу

    За минулу добу, 19 лютого 2022 року, виявили ще майже 17,5 тисяч нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано понад 150 смертей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Facebook.

    Повідомляється, що за добу виявили 17 448 нових підтверджених випадків Covid. Крім того:

    • госпіталізовано – 3 172 особи;
    • летальних випадків – 152;
    • одужали – 11 963;
    • зроблено тестувань – 79 718.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 2126;
    • Вінницька область – 292;
    • Волинська область – 336;
    • Дніпропетровська область – 1077;
    • Донецька область – 925;
    • Житомирська область – 720;
    • Закарпатська область – 275;
    • Запорізька область – 753;
    • Івано-Франківська область – 328;
    • Київська область – 574;
    • Кіровоградська область – 321;
    • Луганська область – 263;
    • Львівська область – 635;
    • Миколаївська область – 945;
    • Одеська область – 953;
    • Полтавська область – 541;
    • Рівненська область – 333;
    • Сумська область – 996;
    • Тернопільська область – 394;
    • Харківська область – 1398;
    • Херсонська область – 867;
    • Хмельницька область – 861;
    • Черкаська область – 823;
    • Чернівецька область – 247;
    • Чернігівська область – 475.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіли – 4 720 771 осіб;
    • одужали – 3 938 459;
    • летальних випадків – 104 518;
    • зроблено ПЛР-тестів – 19 373 373.

    Також повідомляється, що вчора 29 528 осіб були вакциновані проти Covid-19. Першу дозу отримали 8 326, другу – 13 041, додаткову – 93, бустерну – 8068 осіб.

    З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 особи, з них отримали першу дозу – 15 675 592, дві дози – 15 114 034, додаткову – 26 432, бустерну – 664 148 осіб. Загалом зроблено 31 480 206 щеплень.

    Як повідомлявлось, за 18 лютого в Україні було зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусу.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я коронавірус
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    Covid-19 в Україні: за добу виявили майже 17,5 тисяч хворих