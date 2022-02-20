Covid-19 в Україні: за добу виявили майже 17,5 тисяч хворих
152 особи померли від коронавірусу за останню добу
За минулу добу, 19 лютого 2022 року, виявили ще майже 17,5 тисяч нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано понад 150 смертей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Facebook.
Повідомляється, що за добу виявили 17 448 нових підтверджених випадків Covid. Крім того:
- госпіталізовано – 3 172 особи;
- летальних випадків – 152;
- одужали – 11 963;
- зроблено тестувань – 79 718.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2126;
- Вінницька область – 292;
- Волинська область – 336;
- Дніпропетровська область – 1077;
- Донецька область – 925;
- Житомирська область – 720;
- Закарпатська область – 275;
- Запорізька область – 753;
- Івано-Франківська область – 328;
- Київська область – 574;
- Кіровоградська область – 321;
- Луганська область – 263;
- Львівська область – 635;
- Миколаївська область – 945;
- Одеська область – 953;
- Полтавська область – 541;
- Рівненська область – 333;
- Сумська область – 996;
- Тернопільська область – 394;
- Харківська область – 1398;
- Херсонська область – 867;
- Хмельницька область – 861;
- Черкаська область – 823;
- Чернівецька область – 247;
- Чернігівська область – 475.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 4 720 771 осіб;
- одужали – 3 938 459;
- летальних випадків – 104 518;
- зроблено ПЛР-тестів – 19 373 373.
Також повідомляється, що вчора 29 528 осіб були вакциновані проти Covid-19. Першу дозу отримали 8 326, другу – 13 041, додаткову – 93, бустерну – 8068 осіб.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 особи, з них отримали першу дозу – 15 675 592, дві дози – 15 114 034, додаткову – 26 432, бустерну – 664 148 осіб. Загалом зроблено 31 480 206 щеплень.
Як повідомлявлось, за 18 лютого в Україні було зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусу.