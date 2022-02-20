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    Карантин в Україні: три області на межі виходу з «червоної» зони

    З &laquo;червоної&raquo;&nbsp;зони можуть вийти три області - Карантин в Україні: три області на межі виходу з «червоної» зони
    З «червоної» зони можуть вийти три області
    фото: glavcom.ua

    На сьогодні в «червоній» зоні залишаються Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області

    Станом на 20 лютого в «червоній» зоні адаптивного карантину в Україні залишаються п'ять областей. Але ситуація в трьох з них вже дозволяє перейти в зону з більш слабкими обмеженнями. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    На сьогодні в «червоній» зоні залишаються Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

    При цьому в Закарпатській та Івано-Франківській стабілізувався показник госпіталізації, що дозволяє їм перейти в «помаранчеву» зону. А Рівненська область за всіма параметрами вже відповідає «жовтій».

    У «жовтій» зоні знаходяться Львівська, Харківська, Полтавська та Чернівецька області.

    Усі інші регіони наразі перебувають у «помаранчевій зоні».

    Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
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    Карантин в Україні: три області на межі виходу з «червоної» зони