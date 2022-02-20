Карантин в Україні: три області на межі виходу з «червоної» зони

З «червоної» зони можуть вийти три області

На сьогодні в «червоній» зоні залишаються Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області

Станом на 20 лютого в «червоній» зоні адаптивного карантину в Україні залишаються п'ять областей. Але ситуація в трьох з них вже дозволяє перейти в зону з більш слабкими обмеженнями. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

На сьогодні в «червоній» зоні залишаються Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

При цьому в Закарпатській та Івано-Франківській стабілізувався показник госпіталізації, що дозволяє їм перейти в «помаранчеву» зону. А Рівненська область за всіма параметрами вже відповідає «жовтій».

У «жовтій» зоні знаходяться Львівська, Харківська, Полтавська та Чернівецька області.

Усі інші регіони наразі перебувають у «помаранчевій зоні».

Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.