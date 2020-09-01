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    Здоров'я

    За добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус

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    Від початку пандемії найбільше смертей через коронавірус зареєстрували у Львівській області &ndash; 402 - За добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус
    Від початку пандемії найбільше смертей через коронавірус зареєстрували у Львівській області – 402

    Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%

    В Україні від початку пандемії виявили 123 303 хворих на коронавірус. Із них 2 605 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою чи внаслідок супутніх захворювань.

    Від початку пандемії найбільше смертей через коронавірус зареєстрували у Львівській області – 402.

    За минулу добу в Україні від ускладнень коронавірусу померли 48 людей. Найбільше смертей зареєстрували на Львівщині – 8, Одещині – 6, Київщині та Буковині – по п’ять летальних випадків.

    Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найвищі показники летальності зафіксували в Кіровоградській (5,9%), Черкаській (2,8%), та Закарпатській (3,5%) областях.
    Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

    • • Львівська область – 702 (+8);
    • • Чернівецька область – 284 (+5);
    • • Закарпатська область – 263 (+1);
    • • Івано-Франківська область – 219 (+4);
    • • Харківська область – 207 (+3);
    • • Київ – 213 (+5);
    • • Рівненська область – 131 (+1);
    • • Волинська область – 121 (+2);
    • • Одеська область – 108 (+6);
    • • Київська область – 97 (+1);
    • • Вінницька область – 85 (+2);
    • • Тернопільська область – 72 (+1);
    • • Житомирська область – 68(+3);
    • • Дніпропетровська область – 49 (+2);
    • • Кіровоградська область – 46(+1);
    • • Хмельницька область – 46 (+1);
    • • Черкаська область – 38;
    • • Миколаївська область – 29 (+1);
    • • Запорізька область – 25;
    • • Сумська область – 24;
    • • Чернігівська область – 22;
    • • Донецька область – 21;
    • • Полтавська область – 20;
    • • Херсонська область – 12;
    • • Луганська область – 3(+1)

    Нагадаємо, в Україні на ранок 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

    Львівщина медицина хвороби коронавірус
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