За добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус
Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%
В Україні від початку пандемії виявили 123 303 хворих на коронавірус. Із них 2 605 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою чи внаслідок супутніх захворювань.
Від початку пандемії найбільше смертей через коронавірус зареєстрували у Львівській області – 402.
За минулу добу в Україні від ускладнень коронавірусу померли 48 людей. Найбільше смертей зареєстрували на Львівщині – 8, Одещині – 6, Київщині та Буковині – по п’ять летальних випадків.
Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найвищі показники летальності зафіксували в Кіровоградській (5,9%), Черкаській (2,8%), та Закарпатській (3,5%) областях.
Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями
- • Львівська область – 702 (+8);
- • Чернівецька область – 284 (+5);
- • Закарпатська область – 263 (+1);
- • Івано-Франківська область – 219 (+4);
- • Харківська область – 207 (+3);
- • Київ – 213 (+5);
- • Рівненська область – 131 (+1);
- • Волинська область – 121 (+2);
- • Одеська область – 108 (+6);
- • Київська область – 97 (+1);
- • Вінницька область – 85 (+2);
- • Тернопільська область – 72 (+1);
- • Житомирська область – 68(+3);
- • Дніпропетровська область – 49 (+2);
- • Кіровоградська область – 46(+1);
- • Хмельницька область – 46 (+1);
- • Черкаська область – 38;
- • Миколаївська область – 29 (+1);
- • Запорізька область – 25;
- • Сумська область – 24;
- • Чернігівська область – 22;
- • Донецька область – 21;
- • Полтавська область – 20;
- • Херсонська область – 12;
- • Луганська область – 3(+1)
Нагадаємо, в Україні на ранок 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі.
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Всього123303
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Хворіють62896
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Одужали57802
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Померли2605
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.