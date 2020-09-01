За добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус



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Від початку пандемії найбільше смертей через коронавірус зареєстрували у Львівській області – 402

Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%

В Україні від початку пандемії виявили 123 303 хворих на коронавірус. Із них 2 605 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою чи внаслідок супутніх захворювань.

Від початку пандемії найбільше смертей через коронавірус зареєстрували у Львівській області – 402.

За минулу добу в Україні від ускладнень коронавірусу померли 48 людей. Найбільше смертей зареєстрували на Львівщині – 8, Одещині – 6, Київщині та Буковині – по п’ять летальних випадків.

Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найвищі показники летальності зафіксували в Кіровоградській (5,9%), Черкаській (2,8%), та Закарпатській (3,5%) областях.

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

• Львівська область – 702 (+8);

• Чернівецька область – 284 (+5);

• Закарпатська область – 263 (+1);

• Івано-Франківська область – 219 (+4);

• Харківська область – 207 (+3);

• Київ – 213 (+5);

• Рівненська область – 131 (+1);

• Волинська область – 121 (+2);

• Одеська область – 108 (+6);

• Київська область – 97 (+1);

• Вінницька область – 85 (+2);

• Тернопільська область – 72 (+1);

• Житомирська область – 68(+3);

• Дніпропетровська область – 49 (+2);

• Кіровоградська область – 46(+1);

• Хмельницька область – 46 (+1);

• Черкаська область – 38;

• Миколаївська область – 29 (+1);

• Запорізька область – 25;

• Сумська область – 24;

• Чернігівська область – 22;

• Донецька область – 21;

• Полтавська область – 20;

• Херсонська область – 12;

• Луганська область – 3(+1)

Нагадаємо, в Україні на ранок 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі.

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

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До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.