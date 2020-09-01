Мер Тернополя захворів на коронавірус



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Сергій Надал захворів на коронавірус

Міський голова протягом найближчих двох тижнів планує працювати з дому у режимі жорсткої самоізоляції

У міського голови Тернополя Сергія Надала виявили коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Тернополяни, друзі. Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на Covid-19. Тест підтвердив цю хворобу. У зв’язку зі специфікою роботи я регулярно здаю тест протягом останніх п’яти місяців. Також мої, заступники, інші члени команди. Ми маємо спеціальний режим роботи у зв’язку з необхідністю щодня спілкуватись з великою кількістю людей. Добре, що на даний час крім мене жодний із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не виявився інфікованим. Погано, що закликав берегтися, а сам не вберігся», - написав він.

Міський голова Тернополя повідомив, що відчуває деякі симптоми, зокрема – неприємний̆ біль в горлі.

«Якби не тест, в іншій ситуації навіть би не звернув на це увагу. Загальний стан нормальний. Перебуваю у постійному контакті зі спеціалістами, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби в госпіталізації немає», - додав Надал.

Він також повідомив, що протягом найближчих двох тижнів планує працювати з дому у режимі жорсткої самоізоляції.

«Мобільний зв’язок і інтернет, на щастя, дозволяють бути в курсі всіх справ і дистанційно бути в контакті з моєю командою. Це випробування для мене, для них, для моєї родини. Вірю, що ми це подолаємо і разом станемо сильнішими. Планую регулярно тримати усіх вас в курсі ситуації. Бережіть себе, своїх рідних і коханих. На зв’язку!», – написав Надал.

Слід зазначити, що Тернопіль нещодавно перебував у так званій червноій зоні епідеміологічної ситуації через те, що у місті спостерігався високий рівень захворювання на коронавірус. І мер Тернополя Сергій Надал тривалий час пручався наказам Києва щодо карантинних обмежень.



