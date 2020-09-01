Covid-19: МОЗ назвав регіони, де в Україні хворіють найбільше
Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській та Одеській областях
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано: у Харківській області - 262, в Одеській області – 211, у Львівській області – 193, у Тернопільській області – 180, у місті Києві – 176, в Івано-Франківській області – 169, та у Чернівецькій області – 117», - сказав міністр.
Всього в Україні зареєстровано 123303 випадки коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2088, одужало загалом — 57802 особи (+688 за добу), померло через наслідки хвороби — 2605 осіб (+48 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька обл — 4044 (+51);
- Волинська обл — 5523 (+52);
- Дніпропетровська обл — 2398 (+49);
- Донецька обл — 1448 (+30);
- Житомирська обл — 3382 (+80);
- Закарпатська обл — 7600 (+84);
- Запорізька обл — 1627 (+31);
- Івано-Франківська обл — 9348 (+169);
- Кіровоградська обл — 816 (+2);
- м. Київ — 13546 (+176);
- Київська обл — 5755 (+86);
- Львівська обл — 14703 (+193);
- Луганська обл — 320 (+5);
- Миколаївська обл — 1284 (+32);
- Одеська обл — 7494 (+211);
- Полтавська обл — 808 (+19);
- Рівненська обл — 9269 (+87);
- Сумська обл — 1532 (+62);
- Тернопільська обл — 6194 (+180);
- Харківська обл — 9338 (+262);
- Херсонська обл — 400 (+4);
- Хмельницька обл — 2519 (+38);
- Чернівецька обл — 10420 (+117);
- Черкаська обл — 1594 (+21);
- Чернігівська обл — 1941 (+47).
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Всього123303
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Хворіють62896
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Одужали57802
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Померли2605
Нагадаємо, в Україні на 8:45 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.