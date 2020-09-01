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    Covid-19: МОЗ назвав регіони, де в Україні хворіють найбільше

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    В Україні за останню добу зафіксували 2088 нових випадків зараження коронавірусом - Covid-19: МОЗ назвав регіони, де в Україні хворіють найбільше
    В Україні за останню добу зафіксували 2088 нових випадків зараження коронавірусом

    Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській та Одеській областях

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано: у Харківській області - 262, в Одеській області – 211, у Львівській області – 193, у Тернопільській області – 180, у місті Києві – 176, в Івано-Франківській області – 169, та у Чернівецькій області – 117», - сказав міністр.

    Всього в Україні зареєстровано 123303 випадки коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2088, одужало загалом — 57802 особи (+688 за добу), померло через наслідки хвороби — 2605 осіб (+48 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька обл — 4044 (+51);
    • Волинська обл — 5523 (+52);
    • Дніпропетровська обл — 2398 (+49);
    • Донецька обл — 1448 (+30);
    • Житомирська обл — 3382 (+80);
    • Закарпатська обл — 7600 (+84);
    • Запорізька обл — 1627 (+31);
    • Івано-Франківська обл — 9348 (+169);
    • Кіровоградська обл — 816 (+2);
    • м. Київ — 13546 (+176);
    • Київська обл — 5755 (+86);
    • Львівська обл — 14703 (+193);
    • Луганська обл — 320 (+5);
    • Миколаївська обл — 1284 (+32);
    • Одеська обл — 7494 (+211);
    • Полтавська обл — 808 (+19);
    • Рівненська обл — 9269 (+87);
    • Сумська обл — 1532 (+62);
    • Тернопільська обл — 6194 (+180);
    • Харківська обл — 9338 (+262);
    • Херсонська обл — 400 (+4);
    • Хмельницька обл — 2519 (+38);
    • Чернівецька обл — 10420 (+117);
    • Черкаська обл — 1594 (+21);
    • Чернігівська обл — 1941 (+47).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    Нагадаємо, в Україні на 8:45 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

    медицина Одещина Харківщина хвороби коронавірус
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