Covid-19: МОЗ назвав регіони, де в Україні хворіють найбільше



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В Україні за останню добу зафіксували 2088 нових випадків зараження коронавірусом

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській та Одеській областях

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано: у Харківській області - 262, в Одеській області – 211, у Львівській області – 193, у Тернопільській області – 180, у місті Києві – 176, в Івано-Франківській області – 169, та у Чернівецькій області – 117», - сказав міністр.

Всього в Україні зареєстровано 123303 випадки коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2088, одужало загалом — 57802 особи (+688 за добу), померло через наслідки хвороби — 2605 осіб (+48 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька обл — 4044 (+51);

Волинська обл — 5523 (+52);

Дніпропетровська обл — 2398 (+49);

Донецька обл — 1448 (+30);

Житомирська обл — 3382 (+80);

Закарпатська обл — 7600 (+84);

Запорізька обл — 1627 (+31);

Івано-Франківська обл — 9348 (+169);

Кіровоградська обл — 816 (+2);

м. Київ — 13546 (+176);

Київська обл — 5755 (+86);

Львівська обл — 14703 (+193);

Луганська обл — 320 (+5);

Миколаївська обл — 1284 (+32);

Одеська обл — 7494 (+211);

Полтавська обл — 808 (+19);

Рівненська обл — 9269 (+87);

Сумська обл — 1532 (+62);

Тернопільська обл — 6194 (+180);

Харківська обл — 9338 (+262);

Херсонська обл — 400 (+4);

Хмельницька обл — 2519 (+38);

Чернівецька обл — 10420 (+117);

Черкаська обл — 1594 (+21);

Чернігівська обл — 1941 (+47).

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

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Нагадаємо, в Україні на 8:45 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.