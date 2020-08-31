В Україні за три місяці вчетверо зросла кількість госпіталізованих з Covid-19



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Міністр зазначив, що сьогодні передбачено 36 тисяч ліжок для хворих із коронавірусом, а наразі зайнято 9972 ліжка

За минулий тиждень до лікарень госпіталізували 2 829 осіб, у травні з 18 по 24 число ця кількість була 749 осіб

В Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 31 серпня.

«За минулий тиждень до лікарень госпіталізували 2 829 осіб. За позаминулий тиждень 2699. На тижні з 18 по 24 травня ця кількість була 749 осіб. Майже у чотири рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються в нашій країні», - поінформував Степанов.

Міністр зазначив, що сьогодні передбачено 36 тисяч ліжок для хворих із коронавірусом, а наразі зайнято 9972 ліжка.

Коронавірус в Україні

Всього 121215

Хворіють 61544

Одужали 57114

Померли 2557

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До слова, станом на ранок 31 серпня в Україні за минулу добу захворіла 2 141 людина, це на 45 осіб більше, ніж учора (2 096). Загалом одужали 57 114 осіб, летальних випадків – 2 557. Одужали – 380 (вчора 596), померли – 30 (вчора 35). Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.