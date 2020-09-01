В Україні за добу 2088 людей захворіло на коронавірус
Найбільше нових хворих виявили на Харківщині та Одещині
В Україні за минулу добу, 31 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2 088 людей. Також відомо, що 688 пацієнтів вчора одужали, а 48 — померли від ускладнень. Зазначимо, днем раніше в Україні було зафіксовано 2 141 нового хворого на коронавірус.
Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.
Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили вже у 123 303 людей. З них 2 605 пацієнтів померли від ускладнень та 57 802 людини одужали.
Найбільше нових випадків виявили у Харківській (262) та Одеській (211) областях. Також понад 100 хворих зафіксували у Львівській (193), Тернопільській (180), Івано-Франківській (169), Чернівецькій (117) областях, а також у Києві (176).
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.