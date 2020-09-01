В Україні за добу 2088 людей захворіло на коронавірус

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили вже у 123 303 людей. З них 2 605 пацієнтів померли від ускладнень та 57 802 людини одужали.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (262) та Одеській (211) областях. Також понад 100 хворих зафіксували у Львівській (193), Тернопільській (180), Івано-Франківській (169), Чернівецькій (117) областях, а також у Києві (176).

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.