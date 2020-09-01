  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні за добу 2088 людей захворіло на коронавірус

    • Розсилка
    В Україні за добу 2088 людей захворіло на коронавірус

    Найбільше нових хворих виявили на Харківщині та Одещині

    В Україні за минулу добу, 31 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2 088 людей. Також відомо, що 688 пацієнтів вчора одужали, а 48 — померли від ускладнень. Зазначимо, днем раніше в Україні було зафіксовано 2 141 нового хворого на коронавірус.

    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    screenshot_4_17

    Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили вже у 123 303 людей. З них 2 605 пацієнтів померли від ускладнень та 57 802 людини одужали.

    Найбільше нових випадків виявили у Харківській (262) та Одеській (211) областях. Також понад 100 хворих зафіксували у Львівській (193), Тернопільській (180), Івано-Франківській (169), Чернівецькій (117) областях, а також у Києві (176).

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

    медицина хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ