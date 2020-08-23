Пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні, – інфекціоніст



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«Молодь і люди середнього віку, у яких міцний імунітет, хворіють, може, і частіше, але помирають рідше» - Янченко

«Ми поступово виходимо на пік захворюваності» – науковець

Кількість заражених коронавірусом зростає з кожним днем. Інфекцію не зупинили ні спека, ні роз’єднаність людей в сезон відпусток. Чого чекати далі, пояснив лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Віталій Янченко.

«Вважаю, що ми поступово виходимо на пік захворюваності, хоча і досить пологий, – пояснює лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Віталій Янченко. – А верхня точка – перші три тижні вересня. Діти підуть до школи, і хоча вони хворіють легко, але з такою ж легкістю і поширюють вірус. Це небезпечно для людей старшого віку, а також тих, у кого низький імунітет.

Молодь і люди середнього віку, у яких міцний імунітет, хворіють, може, і частіше, але помирають рідше. Я недавно по інтернету консультував групу туристів, які в поході ночували в одному наметі. Всі п’ятеро захворіли, але тільки у одного пацієнта трималася температура 39 градусів, а у інших – 37,5-38,5», – розповів лікар.

На думку фахівця, коронавірус досить вибірковий: він вражає не тільки легені, як вважалося спочатку, а й серце, нервову систему, нирки. Крім ліків, що пригнічують вірус, пацієнта потрібно захистити від активації бактеріальної флори. Коронавірус згубно діє на захисні клітини – лімфоцити, і бактерії в цей час атакують.

Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328).

Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37).

Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

У Києві виявлено хворих 307 осіб (вчора 179). Також 213 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 146 – на Львівщині (вчора 172), 169 – на Харківщині (вчора 291), 174 – в Івано-Франківській (вчора 169).

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вдалось «збити» першу хвилю Covid-19, коли вона була в Європі, і її не було і тільки зараз вона прийшла.

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Джерело: Факти