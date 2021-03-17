Збільшення інтервалу між щепленнями. Імунолог пояснив причини

Відтермінування другого щеплення стосується тільки вакцини від AstraZeneca

Міністерство охорони здоров’я України подовжило інтервал між введенням першої та другої доз вакцини від коронавірусу для більшої ефективності. Про це розповів дитячий інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Лапій заперечив, що причиною стало заощадження вакцини.

«Це не пов’язано з економією доз вакцини, це пов’язано з тим, що збільшення інтервалу між першою та другою зоною, і це стосується тільки вакцини від AstraZeneca, призводять до більш сильної імунної відповіді, ефективності і більш раціонального використання доз, які є в наявності. Знову ж таки, буквально на початку березня з’явилися дані про те, що необхідно країнам більше сконцентруватися на забезпеченні першої дози, але це стосується тільки AstraZeneca, з тим, щоб відтермінувати другу дозу, принаймні, зараз йдеться про 12 тижнів», – пояснив він.

За словами Лапія, аналогічну практику вже впровадила влада Німеччини, Великої Британії та Канади. Він стверджує, що зміна графіку дозволяє використати ті дози, які були від початку зарезервовані для другого щеплення, використати для груп другого етапу. До неї входять люди старше 80 років та сімейні лікарі.

«Ми планували почати другий етап вакцинації вже у квітні. Позаяк зараз буде задача максимально охопити першою дозою, то ми вже почали, власне кажучи, щепити лікарів сімейної медицини, деякі регіони почали це робити з понеділка. Вже запрошують, я знаю, на вакцинацію осіб старше за 80 років у амбулаторіях», – сказав лікар.

Лапій заперечив, що вакцини Covishield мають термін придатності до червня. Водночас він зазначив, що Україна має отримати ще близько 1,5 млн доз цієї вакцини до кінця березня і отримуватиме партії щомісячно.

«Була інформація, що 22 березня в Україну мали прийти 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca, але виготовленої на потужностях заводу, який розташований у Південній Кореї. Зараз, за уточненою інформацією, мені підтвердили про 1,5 млн доз від Serum Institute of India, і в рамках укладених контрактів між Міністерством охорони здоров’я і виробником ця партія у 700 тисяч доз у рамках програми COVAX прийде ближче до квітня та в квітні», – повідомив він.

За словами експерта, темпи вакцинації зросли – від 4-3 тисяч людей на добу днями до майже 10 тисяч за добу 16 березня. Очікує, що з початком вакцинації в амбулаторіях темпи зростуть, а повільне поширення вакцини пояснив, зокрема, тим, що не всі медичні працівники, для яких зарезервована вакцина, погоджуються щепитися. В інших випадках, додав Лапій, мобільні бригади не мали достатньо доз для всіх охочих.

«Треба сказати також відверто, що не зовсім зрозумілі дії органів місцевої влади, тому що я неодноразово бачив і маю інформацію про те, що медичних працівників приходить більше на вакцинацію, коли приїздить мобільна бригада, але чомусь мобільна бригада приїхала з п’ятьма флаконами, а є ще охочих кілька людей», – навів приклад експерт.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ збільшило інтервал між щепленнями з 28 до 90 днів, враховуючи рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

За добу 16 березня в Україні щеплено проти Covid-19 9840 осіб, з них вакциновано однією дозою – 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особа. Від початку кампанії щеплено 71923 особи.