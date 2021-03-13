Почервоніння, лихоманка, біль у мʼязах: у МОЗ назвали побічні реакції при щепленні Covishield

У МОЗ України розʼяснили, які побічні реакції може спровокувати індійська вакцина

Медики радять відкласти щеплення при гіперчутливості до компонентів вакцини, або при високій температурі

Міністерство охорони здоровʼя України виступило з розʼясненнями щодо можливих побічних реакцій при вживанні індійської вакцини Covishield та протипоказань до неї.

Відповідні рекомендації, розміщені на сторінці МОЗ у Facebook.

«Вакцинація від Covid-19 допоможе вам виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень від хвороби. Усі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів. Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хвилин після щеплення обов’язково повинні залишатись в медичному закладі на випадок виникнення алергічних реакційCovid-19, - йдеться в повідомленні.

Протипоказання до вакцинації:

важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;

гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);

гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

Дані facebook.com/moz.ukr

У МОЗ просять пацієнтів повідомляти лікаря, який проводить огляд перед щепленням, про будь-які алергічні реакції, що були раніше.

«Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не повинні затримувати вакцинацію», – зазначається в повідомленні.

Можливі реакції на вакцину:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м'язах чи суглобах.

збільшені лімфатичні вузли;

нудота;

втомлюваність;

безсоння.

Дані facebook.com/moz.ukr

«Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями», – резюмували в МОЗ.

Раніше дев'ять європейських країн зупинили або тимчасово обмежили вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів. Австрія, Естонія, Латвія, Литва і Люксембург зупинили використання препарату з конкретної партії в мільйон доз, яка була поставлена в 17 країн Європи. При цьому Данія, Ісландія і Норвегія зупинили всі свої поставки цієї вакцини.

Згодом прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов наказав призупинити щеплення вакциною AstraZeneca проти коронавірусу. У Болгарії вакцинацію нею не відновлять доти, поки Європейське агентство з лікарських засобів не спростує всі сумніви в безпеці препарату.

Вчора у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca.

Всього, за даними Європейського агентства лікарських засобів (EMA), на території ЄС було зафіксовано 22 випадки тромбозу на три мільйони тих, хто прищепився AstraZeneca. У регуляторі не пов'язують це явище із застосуванням вакцини, проте розслідування випадків смерті триває.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що на сьогодні у світі не виявлено жодної смерті через вакцину від коронавірусу. Вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися.

Представник компанії AstraZeneca відреагував на повідомлення про блокування вакцини у низці країн Європи через побічні ефекти. У розмові з телеканалом CNBC він запевнив журналістів у безпечності препарату.

Нагадаємо, Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.