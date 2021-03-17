«Степанов горітиме в пеклі»: нардепка з «Голосу» прокоментувала кампанію вакцинації в Україні

Олександра Устінова: «Люди в Україні помирають в страшних муках, задихаючись, бо їх виписують, щоб не псувати «статистику»

За минулу добу, 16 березня, в Україні щеплено проти Covid-19 9840 осіб

Нардепка з фракції «Голос» Олександра Устінова доволі емоційно прокоментувала кампанію вакцинації в Україні, зокрема розкритикувала міністерства охорони здоров’я та його очільника Максима Степанова.

На своїй сторінці у Facebook вінничанка написала, що «Степанов горітиме в пеклі як і кожен, хто тримає його далі на посаді» через провали з вакцинацією та лікуванням від коронавірусу.

«В Україні роблять 2000 щеплень на добу. В США – 2 000 000 на добу. Люди в Україні помирають в страшних муках, задихаючись, бо їх виписують, щоб не псувати «статистику». Бо міністру треба звітувати про те, що в Україні найнижча госпітальна смертність (коли пацієнт помирає в лікарні). Степанов горітиме в пеклі як і кожен, хто тримає його далі на посаді», – зазначила парламентарка.

Олександра Устінова

Нагадаємо, за минулу добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4887 хворих на коронавірус, що на 2882 людини більше, ніж 15 березня. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів, одужали 5467 осіб.

За минулу добу, 16 березня, в Україні щеплено проти Covid-19 9840 осіб, з них вакциновано однією дозою – 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особа. Від початку кампанії щеплено 71923 особи, з них отримали оду дозу – 71922 особи.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1441 щеплення)