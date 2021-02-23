Запис на вакцинацію: коли і як це зробити

Вже за тиждень українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію

Усі охочі з 1 березня зможуть записатися у лист очікування на вакцинацію від коронавірусу. Відповідна послуга буде доступною через додаток «Дія» і портал «Дія», а також контакт-центр МОЗ з питань Covid-19.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

«МОЗ спільно з Мінцифрою збільшили кількість послуг, які може отримати громадянин у своєму смартфоні або з комп’ютера, не виходячи з дому. Ми створили послугу – запис у лист очікування на вакцинацію від Covid-19, який буде доступний у додатку і на порталі Дія. Це дуже важливо і стосується українців, які хочуть записатися в чергу (на вакцинацію) у віці від 18 до 59 років», – повідомив Кучер.

Він нагадав, що, відповідно до дорожньої карти вакцинації, передбачена така послідовність вакцинації:

на першому етапі вакцинуватимуть медпрацівників лікарень, які працюють із хворими на Covid-19, жителів закладів для людей похилого віку, військовослужбовців у зоні проведення ООС;

вакцинуватимуть медпрацівників лікарень, які працюють із хворими на Covid-19, жителів закладів для людей похилого віку, військовослужбовців у зоні проведення ООС; на другому етапі – медпрацівників, осіб у віці 80+ і соціальних працівників;

– медпрацівників, осіб у віці 80+ і соціальних працівників; на третьому етапі – осіб у віці від 65 років, працівників критично важливих структур, державної безпеки, працівників сфери освіти;

– осіб у віці від 65 років, працівників критично важливих структур, державної безпеки, працівників сфери освіти; на четвертому етапі – осіб від 60 років, осіб із хронічними захворюваннями, осіб, які працюють і відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Українці у віці від 18 до 59 років, які не входять до зазначених груп вакцинації, можуть вакцинуватися на п’ятому етапі.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що деякі області отримають вакцину вже у день її прибуття. Серед таких щасливчиків – місто Київ та низка областей, а саме:

Житомирська;

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Полтавська;

Вінницька.

В усі інші регіони вакцину розвезуть вже завтра.

Як відомо, вранці 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, після розмитнення вакцини її одразу розвезуть по регіонах для запуску кампанії вакцинації в країні.

Україна домовилася з Індією про постачання 500 тисяч доз вакцини від Covid-19 Covishield, яку виготовляють в індійському Інституті сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету і AstraZeneca.

Covishield – одна з двох вакцин від коронавірусу, що отримала дозвіл на екстрене використання в Індії.

Вакцина зберігається при температурі від 2 °C до 8 °C, а щеплення робиться двічі з інтервалом 4−12 тижнів.

За даними Міністерства охорони здоров’я, 500 тисяч доз вакцини будуть розподілені між регіонами відповідно до національного плану вакцинації.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.