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    «Чорна п’ятниця» Приватбанка: роботу всіх систем буде призупинено

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    У ніч на 7 листопада банк призупинить роботу - «Чорна п’ятниця» Приватбанка: роботу всіх систем буде призупинено
    У ніч на 7 листопада банк призупинить роботу
    фото з відкритих джерел

    Планується оновлення програмного забезпечення напередодні розпродажів

    У ніч на неділю, 7 листопада, Приватбанк оновить програмне забезпечення процесингового центру. З 01-00 до 04-30 годин будуть припинені всі грошові перекази, а також припинена робота банкоматів і терміналів, повідомляє пресслужба Приватбанку.

    Це пояснюють оновленням програмного забезпечення процесингового центру напередодні розпродажів, відомих як «Чорна п’ятниця».

    «Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з «Чорної п’ятниці» та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, аби шопінг наших клієнтів був комфортним та приносив задоволення», – йдеться в повідомленні.

    Як уточнюють в установі, з 1 години ночі до 4:30 ранку 7 листопада банк зупинить проведення транзакцій по картках, роботу застосунку «Приват24» для приватних клієнтів і бізнесу.

    «Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку. Просимо звернути увагу на цю інформацію та можливі незручності, та відповідно спланувати відпочинок чи перенести свої безготівкові покупки у торговельній мережі та інтернеті на декілька годин», – повідомляє пресслужба.

    Нагадаємо, «чорна п'ятниця» – зазвичай найбільший розпродаж року, у 2021 році випаде на 26 листопада.


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    Теги: РНБО відпочинок час
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    «Чорна п’ятниця» Приватбанка: роботу всіх систем буде призупинено