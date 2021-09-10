Приватбанк розірвав стосунки з «ГлобалМані»: фінустанова пояснила причину

Приватбанк зіткнувся з фактами порушення системою «ГлобалМані» певних правил фінансового мониторінгу

З 1 вересня 2021 року державний Приватбанк більше не співпрацює з компанією «ГлобалМані» (Globalmoney), яку Нацполіція підозрює у у відмиванні та виведенні коштів до Росії. Причина – порушення системи певних правил фінмоніторінгу. Про це в коментарі «Фактам» повідомив прессекретар Приватбанк Олег Серга.

«Так, це правда. Нашим банком дійсно було приняте таке рішення», – прокоментував повідомлення ЗМІ прессекретар Приватбанку.

Відповідаючи на запитання, чи не пов'язане це рішення з порушенням договірних відносин, Олег Серга зазначив, що є інша причина.

«Ми зіткнулися з фактами порушення системою «ГлобалМані» певних правил фінансового мониторінгу», – сказав він і додав, що були виявлені загальні порушення при роботі з фінансами, в тому числі й з Приватбанком.

Коментуючи, як розрив відносин з Приватбанком позначиться на роботі компанії «ГлобалМані», Серга зазначив: «Складно сказати, оскільки ми бачимо, що основний трафік «ГлобалМані» йде на ті операції, які не є легальними. Зокрема, це ігрові ставки на спорт у неофіційних сервісах».

Згідно зі стенограмою засідання комітету Приватбанку від 6 серпня 2021 року, серед серйозних порушень у роботі «ГлобалМані» виявлені: участь у сумнівних схемах грального бізнесу, фальшива інкасація через особисті картки представників компанії, збір готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, робота з партнерами країни-агресора, зв'язок із торгівлею зброєю для ведення бойових дій проти української армії у зоні ООС тощо.

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