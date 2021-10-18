Нові обмеження Приватбанку на перекази між картками: кого вони торкнуться

Згідно з прогнозом журналіста, нововведення призведе до міграції значної кількості клієнтів Приватбанку до інших банківських структур

Головна мета нововведення – вивести з тіні доходи фізичних осіб-підприємців

Приватбанк обмежив кількість переказів між фізичними особами на карти Visa/Mastercard в межах України та за кордон тому, що чимало фізичних осіб підприємців (ФОП) використовують свої особисті карти для отримання оплати за товари та послуги, не сплачуючи відповідних податків. Таку думку на своїй Facebook-сторінці висловив журналіст видання БізнесЦензор Юрій Віннічук.

Журналіст нагадав, що продавці товарів через маркетплейси (OLX, Prom та ін.) або фізичні особи які надають послуги, наприклад перукарі чи майстри з манікюру, на сьогодні нерідко взагалі не мають ФОПа та приймають оплату за товари та послуги на особисті банківські карти.

Зачепить нововведення Приватбанку також покупців товарів на міжнародних інтернет-магазинах (Aliexpress, Amazon, Asos, Shopbop тощо), які за місяць роблять понад 25 транзакцій за кордон, а також українських продавців крафтової продукції на міжнародній платформі Etsy, які приймають на свою карту Приватбанку щомісяця понад 30 транзакцій з інших країн.

На думку журналіста, після запровадження нововведень, клієнти Приватбанку, кількість транзакцій у яких перевищуватиме ліміти, мігрують в інші банки. Однак, невдовзі встановити подібні ліміти можуть зобов’язати і їх.

Нагадаємо з жовтня найбільший банк України – Приватбанк – запровадив нові обмеження на перекази коштів між фізичними особами на карти Visa/Mastercard через усі канали як у межах України, так і за кордон. Відтепер і для відправників грошей, так і для отримувачів кількість переказів на місяць обмежена 100 транзакціями. При цьому відправник з України може здійснити з карти не більше за 25 міжнародних переказів, а отримувач – прийняти не більше за 30 переказів на місяць.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний Приватбанк може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати Приватбанк.

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