Освітній омбудсмен розповів про важливу проблему з Ощадбанком

Банк створив чергову складність для своїх клієнтів

Державна банківська установа «Ощадбанк» створює суттєві незручності тим своїм клієнтам, яким необхідно замінити «Картку киянина». Про це на своїй Facebook-сторінці розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Педагог та громадський діяч звернув увагу на те, що при необхідності перевипустити «Картку киянина», якою користуються мешканці Києва, що мають право на пільги, зокрема, для оплати проїзду, попередню картку блокують на кілька тижнів.

«Здавалося б, якщо треба перевипустити карту, логічна схема очевидна:

клієнт замовив нову карту, сплатив послугу, очікує виготовлення;

коли нова карта готова, прийшов до відділення, заблокував стару карту, отримав і активував нову.

Але ні, для монополіста Ощадбанк клієнт неважливий: монополіст щонайменше на два тижні (а, може, й довше) блокує поточну карту», – йдеться у дописі Горбачова.

Освітній омбудсмен підкреслив, що не розуміє потреби банку діяти таким чином, зазначивши, що Ощадбанк – єдина банківська установа, яка випускає «Картки киянина».

Слід зазначити, що блокування цих карток під час заміни створює складності їх користувачам – адже пенсіонери, наприклад, не мають у цей період можливості безкоштовно користуватися громадським транспортом.

На «гарячій лінії» «Ощадбанку» «Главкому» не змогли пояснити, для чого здійснюється блокування карток та порадили звернутися до найближчого відділення банку, щоб розглянути конкретну ситуацію.

У коментарях до допису Сергія Горбачова користувачі соціальної мережі також висловили обурення рівнем сервісу та ставленням Ощадбанку до клієнтів.

«Це жах, а не банк три дні ходили щоб переоформити пенсійну картку з іншого міста», – зазначила одна з дописувачок.

«Після надання «послуг» Ощадбанку я вирішила, що картка мені не потрібна. Дякую «найкращому» банку України», – підтримала її інша.

Нагадаємо, нещодавно ветеранка АТО поскаржилася на рівень обслуговування в Ощадбанку: що трапилося.

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