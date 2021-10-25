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    Секретар РНБО заявив про причетність посадовців Нацбанку до оборудок із «Приватом»

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    Посадовець звинуватив неназваних співробітників Нацбанку у сприянні оборудкам Коломойського - Секретар РНБО заявив про причетність посадовців Нацбанку до оборудок із «Приватом»
    Посадовець звинуватив неназваних співробітників Нацбанку у сприянні оборудкам Коломойського
    фотоколаж: 24tv

    На думку Олексія Данилова, те, що дії неназваних посадовців досі не розслідували – несправедливо

    Оборудка керівництва Приватбанку, в результаті якої державі було завдано мільярдні збитки, не могла відбутися без сприяння злочинним діям з боку посадовців державного регулятора – Національного банку України. Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив секретар РНБО Олексій Данилов.

    На думку керівника апарату Ради нацбезпеки, схема, завдяки якій Україна втратила значні кошти, була побудована за відсутності контролю з боку Національного банку.

    «І коли Ігорю Валерійовичу Коломойському розповідають про те, що він щось там робив ... Він поодинці це робити не міг, в цьому брали участь ті люди, які перебували тоді в Національному банку, і прізвища яких ніхто не хоче називати», – пояснив посадовець.

    На думку Олексія Данилова, той факт, що ці люди досі не перебувають у процесуально-слідчих відносинах з державою, є «абсолютно несправедливим».

    «Тому що, вирішивши питання тільки Коломойського, ми не вирішуємо завдання з іншими відповідальними, які на сьогодні є», – вважає секретар РНБО.

    Нагадаємо, що раніше Національне антикорупційне бюро повідомило про нові підозри колишньому топменеджменту комерційного Приватбанку за розтрату 8,2 млрд грн напередодні його націоналізації. Один із підозрюваних – колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

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    Теги: Ігор Коломойський РНБО Приватбанк Олексій Данилов
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    Секретар РНБО заявив про причетність посадовців Нацбанку до оборудок із «Приватом»