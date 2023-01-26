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Полк ССО «Азов» – тепер Третя окрема штурмова бригада в складі Сухопутних військ ЗСУ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Полк ССО «Азов» – тепер Третя окрема штурмова бригада в складі Сухопутних військ ЗСУ (відео)
фото: mil.in.ua

Бойовий шлях воїнів розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті

Сили спеціальних операцій полку «Азов» тепер стали Третьою окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомив засновник та перший командир полку «Азов», полковник Національної гвардії України Андрій Білецький.

«Полк ССО «Азов» – тепер Третя окрема штурмова бригада в складі Сухопутних військ ЗСУ. Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті», – заявив Білецький.

Під оприлюдненим відео полк залишив коментар.

«Прийшов час офіційно заявити про новий етап розвитку нашого азовського підрозділу – ССО АЗОВ розширюється, змінює назву та продовжить бити ворога вже як бригада. Наш бойовий шлях розпочався з добровольчого загону територіальної оборони 24 лютого 2022 року, створеного ветеранами підрозділу полк «Азов» та представниками Азовського руху. З перших годин повномасштабного вторгнення в Україну російської армії ТРО АЗОВ обороняв країну, захищаючи Київ та Київщину. Вже навесні підрозділ був переформатований, і як ССО АЗОВ ми знищували ворога на Запорізькому напрямку, звільняли Херсон та гартувалися у запеклих боях на Донеччині. У кривавій війні, з якою ворог прийшов на нашу землю, ми без упину вдосконалюємо свої військові вміння і професіоналізм. Водночас, ми постійно зростаємо чисельно, приймаючи та вишколюючи в наших лавах високомотивованих бійців, готових до важкої боротьби за незалежність України.

Тож сьогодні офіційно повідомляємо про те, що ССО АЗОВ розширюється до бригади. Відтепер ми – 3 окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України. Наші оновлені знамена символізують тяглість традицій української державності: від князівських часів, доби козаччини, перших визвольних змагань і до сучасності. Наша міць – у високомотивованих та ідейних бійцях, наша сила у тому, що підрозділ створений на тих же засадах, що й найефективніша бойова одиниця сил оборони України – ОЗСП «Азов», який показав сталеву стійкість під час оборони Маріуполя», – зазначили у полку.

Нагадаємо, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється. 

Теги: незалежність військові Херсон Андрій Білецький ворог відео полковник 24 лютого Азов війна

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