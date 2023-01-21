Захисниця «Азовсталі» Пташка розповіла, що втратила в Маріуполі коханого

Катерина Поліщук так і не встигла сказати коханому, що згодна вийти за нього

Захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка розповіла про дві важкі втрати під час повномасштабної війни. На фронті загинуло двоє близьких для дівчини людей – її друг Віталій та коханий Ярослав. В інтерв'ю Раміні Есхакзай Катерина поділилася, що Віталій помер у неї на руках.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для мене він був найближчою людиною, майже братом. Навіть більше, ніж братом. Тому що та спорідненість, яка виникає на фронті між людьми, які ділять одну вафлю на чотирьох… Вона не порівнюється ані з коханням, ні з кровною спорідненістю. Це щось набагато більше. Я не знаю, як це відпустити», – сказала захисниця.

Водночас Катерина зазначила, що у неї тепер є ангел-охоронець, маючи на увазі свого друга Віталія. Пташка зізналася, що відчуває підтримку друга і знає, що він завжди поруч з нею.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Друг Катеритни Віталій фото: скріншот із відео

Також захисниця вперше розповіла про свого нареченого Ярослава, який загинув у Маріуполі. Його Пташка називає своїм другим ангелом-охоронцем. Катерина поділилася, що наступного дня, як не стало Віталія, загинув її коханий.

«Так вийшло, він дуже хотів зі мною одружитися. А я постійно казала, що це буде після війни, тому що зараз не на часі. І от, помирає мій найкращий друг, я розумію, що це вже все. Я розумію, що найбільш ймовірно, що ми звідси не вийдемо. Я кажу хлопцям: «Передайте Ярославу, хай приїде до мене, я хочу йому щось сказати», – зізналася Пташка.

Коханий Пташки Ярослав фото: скріншот із відео

Захисниця розповіла, що наречений приїздив до неї двічі. Проте вони так і не побачилися:

«Він приїздив двічі, поки я відвозила Віталіка до лікарні. Коли він був ще живий, я його відвозила до лікарні, сподівалася, що буде шанс його врятувати, але ми не встигли. От поки я їздила, Ярослав двічі приїжджав по мене, він мене шукав, але він мене не знайшов. В результаті я так і не встигла йому сказати, що я згодна вийти за нього заміж», – поділилася Катерина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пташка розповіла, що її коханий загинув, рятуючи свого побратима. Той вижив і зараз відновлюється:

«Зараз він реабілітується, у нього все гаразд. У нього було важке поранення. Ярослав з двома кулями в грудях, рятуючи його, він його врятував, але отримав ще одну кулю в шию і, на жаль, загинув», – розповіла захисниця.

Нагадаємо, що 21-річна Пташка на початку повномасштабного вторгнення пішла на війну як парамедикиня до госпіталю в Маріуполі, щоб рятувати людей. Після того, як шпиталь розбомбили, разом із іншими медиками перебувала на «Азовсталі». Після цього захисниця потрапила до російського полону. У вересні 2022 року Україна повернула 215 захисників, 108 – із яких бійці полку «Азов». Серед них була й Пташка.

Раніше парамедикиня, звільнена з полону захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук з позивним Пташка вразила емоційним дописом про російську культуру. Вона розповіла про злочини окупантів в Україні та зробила висновок – вони нівелюють усе прекрасне, створене раніше росіянами.

Нагадаємо, сторінку в інстаграмі Катерини Поліщук – парамедикині «Азовсталі» – заблокували на місяць. Катерина розповіла, що вела цю сторінку упродовж трьох років. Наразі дівчина писатиме пости в телеграмі та у твітері.