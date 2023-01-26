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Медведчук вперше прокоментував обмін на «азовців»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Медведчук вперше прокоментував обмін на «азовців»
фото з відкритих джерел

Екснардеп повідомив, що перед обміном його супроводжували співробітники українських спецслужб, які постійно вели переговори

Колишній український нардеп Віктор Медведчук заявив, що «дуже сумнівався» в кінцевому успіху процесу його обміну на полонених військових українського полку «Азов» та побоювався зриву. Про це він сказав інтерв'ю російському RT.

«Оскільки, з одного боку, я хотів вірити і вірив, що цей обмін відбудеться. А з іншого боку, я до кінця сумнівався, що це може статися. І, власне кажучи, коли я дізнався напередодні 21 вересня про те, що цей обмін відбудеться, і 21-го мене переміщали спочатку літаком до Польщі, де я знаходився в літаку фактично 12 або 14 годин. І я бачив, що йшли переговори», – сказав Медведчук.

Також підозрюваний у держзраді Медведчук повідомив, що перед обміном його супроводжували співробітники українських спецслужб, які постійно вели переговори.

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

До слова, одіозний політик та ексголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, схоже, оговтався після свого арешту в Україні та скандального обміну на 200 полонених героїв «Азовсталі», бо 16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття підписана його іменем. Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.

Американські аналітики повідомили, яку роль Кремль відвів Медведчуку.

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Теги: Віктор Медведчук війна росія окупанти Україна

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