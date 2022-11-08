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Постачання іранських дронів РФ: розвідка розкрила нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Постачання іранських дронів РФ: розвідка розкрила нові деталі
Деталі іранських безпілотників було виготовлено після повномасштабного вторгнення Росії
фото з відкритих джерел

Українські фахівці вивчають, як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах 

Представники воєнної розвідки України знайшли інформацію, яка може свідчити, що іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Гвинт безпілотника Mohajer-6 був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до російської федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році», – розповів представник розвідки.

Іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США, зазначили в ГУР. Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру. «Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва», – розповів представник розвідки. 

Як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах українські фахівці вивчають. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники ГУР МО України вже передали країнам-партнерам.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї. 

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Теги: безпілотник міністр Японія розвідка Іран росія

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